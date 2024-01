Enzo Geerts chce grać dla Polski. "Na dniach powinien otrzymać polski paszport"

Jeśli piłkarz z kraju jak Brazylia szuka możliwości gry dla Polski, to pewnie dlatego, że po prostu nie ma szans na debiut w swoim kraju. I właśnie dlatego w XXI wieku koszulkę z orłem na piersi zakładali już m.in. Ludovic Obraniak (Francja), Sebastian Boenisch (Niemcy), Eugen Polanski (Niemcy), Damien Perquis (Francja) czy teraz Anglik Matty Cash.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak wygląda praca przedskoczka na zawodach Pucharu Świata

W ostatnich dwóch dekadach miliony Polek i Polaków wyjechało za chlebem za granicę, więc w przyszłości będzie coraz więcej cudzoziemców, którzy, albo będą starali się o polski paszport, albo już go posiadając, zaczną się "uśmiechać" do PZPN.

Ostatnio głośno zrobiło się o Argentyńczyku, który zamierza grać dla Biało-czerwionych. Santiago Hezze kilka miesięcy temu trafił z Huracan za cztery miliony euro do Olympiakosu Pirrus. Defensywny pomocnik już otrzymał polski paszport, więc - od strony formalnej - już nic nie stoi na przeszkodzie, aby mógł zagrać w reprezentacji Polski. Ale to nie jedyne potencjalne wzmocnienie kadry z Ameryki Południowej. Ich śladem zamierza pójść Giabriel Knesowitsch, stoper z Londriny. W 2023 roku - na poziomie drugiej ligi brazylijskiej - rozegrał 32 mecze, strzelił cztery gole i zobaczył sześć żółtych kartek. Jego cena to ok. 700 tysięcy euro. Choć jego zespół spadł z ligi, to on akurat się wyróżniał. Ale to nie jedyni zawodnicy, którzy mogą zagrać dla Polski.

"Na dniach ma odebrać polski paszport"

Kolejne dni przynoszą kolejne plotki. Jak donosi "Przegląd Sportowy", zainteresowany grą w polskiej kadrze jest Enzo Geerts z PSV Eindhoven. A właściwie to z rezerw holenderskiego klubu, bo jeszcze w pierwszej drużynie nie zadebiutował. Wcześniej futbolu uczył się w KV Mechelen.

"Jakiś czas temu młody zawodnik postanowił, że chce reprezentować polskie barwy, dlatego zgłosił się do programu "Gramy dla Polski". Na dniach powinien otrzymać polski paszport i wtedy nie będzie żadnych przeciwwskazań, by został powołany do polskiej reprezentacji. Oczywiście na dorosłą kadrę Michała Probierza jest dla niego zdecydowanie za wcześnie. Na razie ma zostać powołany do kadry U-20" - czytamy w portalu przegladsportowy.onet.pl.

Na dniach Geerts ma odebrać polski paszport. Do tej pory środkowy pomocnik grał dla juniorskiej reprezentacji Belgii.