17-0! Kosmiczne wyniki lidera w szóstej lidze rankingu UEFA. Rekordy nie do pobicia

Poprzedni sezon nie był najgorszy dla PSV Eindhoven. W Superpucharze Holandii wygrali 5:3 z Ajaksem Amsterdam, w lidze zajęli drugie miejsce, ustępując tylko Feyenoordowi Rotterdam i sięgnęli po Puchar Holandii, pokonując po serii rzutów karnych Ajax. Z kolei w Europie zajęli trzecie miejsce w fazie grupowej Ligi Mistrzów i odpadli w 1/16 finału Ligi Europy po dwumeczu z Sevillą (2:3).

Chociaż już w poprzednim sezonie PSV nie miało na co narzekać, to w tym przechodzą samych siebie. Rozpoczęli zmagania od skromnej wygranej 1:0 z Feyenoordem Rotterdam w meczu o Superpuchar Holandii. Potem było jeszcze lepiej.

PSV Eindhoven bije rekordy w lidze holenderskiej

Jak idzie im w lidze? W sobotę piłkarze Petera Bosza zagrali z Excelsiorem w 17. kolejce i wygrali 3:1, zamykając pierwszą rundę rozgrywek z perfekcyjnym bilansem 17-0! PSV wygrało każdy z dotychczasowych meczów ligowych, notując przy tym spektakularny bilans bramkowy 59:7 i zachowując 11 czystych kont. Tym samym wyrównali własny rekord z sezonu 1987/1988. Tamten zespół, z m.in. Ronaldem Koemanem w składzie, wygrał równo 17 spotkań z rzędu, ustanawiając tym samym rekord Eredivsie. Obecny zespół PSV stoi zatem przed szansą pobicia niezwykłego osiągnięcia swoich wielkich poprzedników.

Jednocześnie zespół z Eindhoven notuje niesamowitą serię 20 spotkań ligowych z rzędu (licząc te z poprzedniego sezonu), w których zdobył minimum dwie bramki. To oczywiście najlepszy wynik w historii ligi holenderskiej, która jest szóstą ligą Europy w rankingu UEFA.

- Jestem dumny i usatysfakcjonowany z powodu tego rekordu [17 wygranych z rzędu - przy. red.]. Mamy teraz możliwość, żeby go przedłużyć. Jednocześnie każde zwycięstwo sprawia, że rywale są jeszcze bardziej zmotywowani, żeby nas pokonać. Musimy zachować czujność - podkreślał szkoleniowiec PSV Eindhoven Peter Bosz na konferencji prasowej po meczu z Excelsiorem.

Po 17. kolejkach PSV ma przewagę 13 punktów nad drugim Feyenoordem Rotterdam. To sprawia, że aktualny lider ma prostą drogę do tytułu. Do tego PSV gra także w Europie. W tym sezonie udało im się wyjść z drugiego miejsca z grupy Ligi Mistrzów i w 1/8 finału czeka ich rywalizacja z Borussią Dortmund. Co zaś się tyczy Pucharu Holandii, to w środę PSV rozegra mecz w 1/16 finału przeciwko Twente.