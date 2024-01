Już nie tylko Lewandowski. Hiszpanie zachwycają się innym Polakiem. "Superżołnierz"

Przejście Kamila Piątkowskiego z RB Salzburg do Granady było dużym zaskoczeniem, zwłaszcza że w ostatnim czasie zaczął regularnie grać. Mimo to wspólnie z agentem podjęli decyzję o zmianie klubu. - W tym momencie uważamy, że to win-win sytuacja. Granada potrzebuje dobrego, agresywnego stopera, a Kamil regularnej gry. Jestem przekonany, że wyjdzie to wszystkim na dobre - powiedział w rozmowie z WP SportoweFakty Marcin Lewicki z agencji ProSport Manager.

Kapitalny debiut Piątkowskiego w Granadzie. "Superżołnierz"

Po zaledwie ośmiu dniach Piątkowski zadebiutował w nowych barwach. Trener Alexander Medina postanowił nawet wystawić go w podstawowym składzie na mecz z Betisem i nie mógł na niego narzekać. Mimo że Granada ostatecznie przegrała 0:1 po golu Isco, to nasz piłkarz zaprezentował się świetnie.

Według portalu Sofascore zanotował 86 proc. celnych podań (31/36), wygrał osiem spośród dziewięciu pojedynków, wykonał udany drybling, a ponadto zaliczył siedem udanych interwencji. Jedna z nich uratowała nawet drużynę od straty bramki, kiedy Piątkowski zablokował strzał Isco. Wystawiono mu notę 7,5 (druga najlepsza w drużynie tuż za bramkarzem Augusto Batallą - 7,7).

Tuż po zakończeniu starcia dziennikarz serwisu "Ideal" Jose Ignacio Cejudo podsumował występ 23-latka. "Prawdziwy superżołnierz, który jak mur powstrzymywał ataki rywali. Jego dobre akcje w defensywie nie wystarczyły jednak, aby zwyciężyć w derbach Andaluzji" - napisał.

Niestety sobotnia porażka Granady sprawiła, że jej sytuacja w tabeli La Liga wygląda jeszcze gorzej. Po 20. kolejkach zajmuje 19. miejsce z dorobkiem 11 punktów, a do wyjścia ze strefy spadkowej potrzebuje już pięciu punktów. Najbliższy mecz rozegra w poniedziałek 22 stycznia, kiedy na wyjeździe zmierzy się z Atletico Madryt.