Barcelona pod ścianą. Ich wyliczenia wyszły na jaw

Po fatalnej końcówce kadencji Josepa Marii Bartomeu na stanowisku prezydenta Barcelony od 2020 roku klub zmaga się z ogromnymi problemami finansowymi. Między innymi z tego powodu obecnie mistrzowie Hiszpanii rozglądają się za nowym sponsorem. Ich współpraca z Nike nie układa się najlepiej. Klub twierdzi, że otrzymuje zbyt mało pieniędzy od amerykańskiej firmy. Z kolei Nike nie chce już przeznaczać aż tylu środków na katalońską drużynę.

Konflikt na linii Barcelona - Nike. Na stole wielka kasa

W 1998 roku FC Barcelona podpisała umowę z Nike, a dokładnie dwadzieścia lat później kontrakt został przedłużony do 30 czerwca 2028 roku. Obecnie, jeśli klub chce zerwać umowę ze sponsorem, to istnieje kilka możliwości, które przedstawił kataloński "Sport". Zgodnie z podpisaną umową Barcelona może rozwiązać kontrakt beż żadnych zobowiązań w sytuacji, kiedy poinformuje o tym Nike co najmniej na dwa lata przed jego wygaśnięciem. Jeśli jednak klub już teraz chciałby zakończyć współpracę bez płacenia żadnych kar, kontrakt z Nike obowiązywałby jeszcze do 2026 roku.

Inaczej scenariusz wygląda wtedy, kiedy mistrzowie Hiszpanii natychmiastowo chcieliby zerwać umowę i jeszcze w tym roku związać się z nowym sponsorem. Wówczas obie strony z pewnością weszłyby na drogę sądową, a Nike mogłoby żądać od klubu kwotę "utraconego zysku", w której znalazłby się pieniądze za niezrealizowane dwa lata umowy. Z pierwszych wyliczeń Barcelony wynika, że wówczas budżet mógłby uszczuplić się o 20-25 milionów euro. Potencjalna kwota kary zależy od wielu różnych czynników i na ten moment nie wiadomo dokładnie, na jaki krok zdecyduje się Barcelona.

Obecnie jednym z faworytów na nowego sponsora klubu jest marka Puma, która współpracuje m.in. z Manchesterem City czy Borussią Dortmund. Co ciekawe, jeszcze za czasów wspomnianego Bartomeu relacje na linii Barcelona - Nike były bardzo napięte. "Sport" dodaje także, że Puma może zapłacić Barcelonie nawet 200 milionów euro za sezon w ramach dziesięcioletniego kontraktu.

Szansę na dodatkowy zarobek FC Barcelona będzie miała już w niedzielę 14 stycznia. Drużyna Xaviego w finale Superpucharu Hiszpanii zmierzy się z Realem Madryt. Początek El Clasico o godz. 20:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.