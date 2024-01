Rewolucja w Ekstraklasie! Idzie w ślady Bundesligi. Prezes potwierdza

Technologiczna rewolucja jest potrzebna Ekstraklasie, na co uwagę zwrócił Marcin Aminucki, prezes ligi. - Nasz obecny sprzęt coraz bardziej się zużywa - mówił w rozmowie z Polskim Radiem "Radio Dla CIebie".

VAR przejdzie rewolucję w Ekstraklasie

Umożliwienie sędziom sprawdzanie powtórek wideo w trakcie spotkań to jedna z największych rewolucji w historii piłki nożnej. System VAR zagościł na dobre także na polskich boiskach, choć do dziś bywa głównych bohaterem dyskusji nt. pracy sędziów.

Pewne jest, że system należy ulepszać z każdej możliwej strony, co dostrzegają władze Ekstraklasy. Dlatego zamierzają w niedalekiej przyszłości zrezygnować z wozów i przenieść się do specjalnego ośrodka dla spółki Ekstraklasa Live Park, gdzie znalazłyby się pomieszczenia dla sędziów obsługujących VAR. Powstanie on na warszawskim osiedlu Tarchomin, które znajduje się w północnej dzielnicy stolicy, Białołęce. Podobne rozwiązanie zastosowano w Niemczech, gdzie centrum sędziowskie mieści się w Kolonii.

- Dzisiaj funkcjonujemy z PZPN-em w systemie VAR-u zdecentralizowanego. Na każdy mecz musi więc jechać ekipa sędziowska, która siedzi w małym wozie i pomaga arbitrowi głównemu. Centralny VAR, o którym rozmawiamy z federacją, będzie natomiast polegał na tym, że sygnał ze stadionów mógłby trafiać do centrum mediowego, w którym będą znajdowali się sędziowie. Tam będą oceniali poszczególne sytuacje i komunikowali się z głównym rozjemcą, będącym na boisku - powiedział Marcin Animucki, cytowany przez Interię.

Jednym z powodów jest kwestia stanu technicznego wozów ze sprzętem, które były przez lata mocno eksploatowane. - Te wozy, które mamy dzisiaj, mają 6-7 lat, one się amortyzują, zużywają, więc trzeba postawić na jakieś inne rozwiązanie i pewnie będzie to centralny VAR - wskazał prezes ligi.

Ekstraklasa Live Park ma przenieść się do nowej siedziby w ciągu roku. Termin rozpoczęcia pracy sędziów VAR z centrali w Warszawie to osobna kwestia.

- Myślę, że w ciągu dwóch lat będziemy w stanie w porozumieniu z PZPN-em zrealizować w Polsce - stwierdził Animucki na antenie "RDC".

PKO Ekstraklasa wróci do gry w piątek 9 lutego.