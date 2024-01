Burza wokół Benzemy! Przekroczył granicę i się doigrał

- Gdy rozpoczęto tu realizację projektu piłkarskiego, od razu widać było, że jest pod każdym względem ogromny. Chciałem być jego częścią i pomóc w rozwoju gry w Arabii Saudyjskiej. To jeden z powodów, dla których tu przyjechałem - tłumaczył Karim Benzema, po tym, jak po 14 latach opuścił Real Madryt i trafił do saudyjskiego Al-Ittihad. Z perspektywy czasu można przypuszczać, że Francuz z pewnością żałuje tej decyzji.

Trener Al-Ittihad skreślił Benzemę. Stanowcza decyzja

Początek był obiecujący. Karim Benzema obok Cristiano Ronaldo i Neymara był największą gwiazdą saudyjskiej ligi. Do Al-Ittihad przychodził jako król. Szybko jednak wszedł w konflikt z trenerem Nuno Espirito Santo. Ponoć portugalski szkoleniowiec twierdził, że transfer Benzemy był niepotrzebny, natomiast sam piłkarz uważał, że nie jest traktowany z należytym mu szacunkiem i profesjonalizmem. Burzliwa relacja obu panów poskutkowała zwolnieniem Nuno na początku listopada.

Po zmianie trenera były napastnik Realu wcale nie był szczęśliwszy. Na boisku często prezentował się przeciętnie, co skutkowało wymownymi, obraźliwymi reakcjami kibiców. Piłkarz został kozłem ofiarnym słabej dyspozycji całego zespołu, a fani wymyślili mu nawet kompromitujący pseudonim Ben "Hazima", czyli "syn porażki". 97-krotny reprezentant Francji usunął nawet profil na Instagramie, aby odciąć się od hejtu. W pewnym momencie Benzema nie wytrzymał. Francuskie media podały, że wyjechał z Arabii Saudyjskiej, a obecnie marzy o powrocie do europejskiego futbolu.

Na kaprysy 36-latka nie pozostał obojętny nowy trener Al-Ittihad, Marcelo Gallardo. Już pod koniec 2023 roku Karim Benzema nie przychodził na treningi przed drugą połową sezonu, a w ostatni piątek nie raczył zjawić się w klubie. Ponoć piłkarz nie ma zamiaru przygotowywać się z zespołem do rundy wiosennej. Z tego powodu Gallardo zdecydował, że skreśli Francuza z kadry na obóz przygotowawczy, w ramach którego ekipa Al-Ittihad ma udać się do Dubaju.

Odkąd Karim Benzema trafił na Bliski Wschód, w barach Al-Ittihad rozegrał łącznie 20 meczów, w których strzelił 12 bramek i zanotował pięć asyst. Jego drużyna na ten moment plasuje się dopiero na 7. miejscu w tabeli, tracąc aż 25 punktów do pierwszego Al-Hilal. Męczarnie Benzemy mogą zakończyć się transferem do Europy, a z najświeższych przekazów medialnych wynika, że 36-latek może wrócić do Francji.