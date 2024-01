Wydali wyrok ws. Lewandowskiego. Miazga

"Polski napastnik wrócił do tego, co potrafi najlepiej: przyjąć piłkę i umieścić ją dokładnie tam, gdzie bramkarz nie może nic zrobić. Coś, o czym zdawał się zapomnieć" - pisały hiszpańskie media po ostatnim meczu Barcelony w półfinale Superpucharu Hiszpanii. Drużyna Xaviego pokonała 2:0 Osasunę, a na listę strzelców wpisali się Robert Lewandowski i Lamine Yamal. Było to drugie spotkanie z rzędu, w którym kapitan reprezentacji Polski zdobył bramkę. Zapewne jeszcze kilka lat temu taka informacja nie byłaby dla kibica żadną nowością, jednak biorąc pod uwagę mierną dyspozycję Lewandowskiego w ostatnich tygodniach, z pewnością jest się z czego cieszyć.

REKLAMA

Zobacz wideo Sportowcy w sejmie. "Nie wyrażałem zgody na poprzedni kierunek"

Czy Lewandowski powinien zagrać od pierwszej minuty w El Clasico? Kibice zdecydowali

W finale Superpucharu Barcelona zmierzy się z Realem, który w derbach Madrytu po szalonym meczu pokonał w półfinale Atletico 5:3. Mistrzowie Hiszpanii będą bronić wywalczonego przed rokiem tytułu. Wtedy to Barcelona wygrała 3:1, a gola pod koniec pierwszej połowy strzelił Robert Lewandowski. Czy tym razem Polak również będzie miał okazję do powiększenia strzeleckiego dorobku?

Na łamach katalońskiego dziennika "Sport" pojawiło się głosowanie, w którym kibice mogli zdecydować, których zawodników najchętniej zobaczyliby w pierwszym składzie na El Clasico. Jeśli chodzi o pozycję bramkarza, nie było żadnych zaskoczeń. 98 proc. fanów zagłosowało na Inakiego Penę, który zastępuje kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena. Wynik powyżej 90 proc. uzyskali również zawodnicy, tacy jak Frenkie de Jong, Pedri, Ronald Araujo czy Ilkay Guendogan - tym piłkarzom kibice ufają najbardziej.

Fani domagają się również obecności Roberta Lewandowskiego. Aż 88 proc. z nich uważa, że polski napastnik powinien wyjść na boisko od pierwszej minuty. Za to zaledwie 21. proc. ankietowanych opowiedziało się za Vitorem Roque. O 9. proc. lepszy wynik uzyskał Ferran Torres. Co z Joao Felixem? 65 proc. kibiców chce jego obecności w pierwszej drużynie. Najbardziej podzieleni miłośnicy Barcelony byli ws. występu Cancelo, który zdobył 49. proc.

Wcześniej "Sport" opublikował potencjalny skład, na jaki może postawić Xavi. Jedenastka prezentowała się następująco: Inaki Pena - Ronald Araujo, Jules Kounde, Andreas Christensen, Alejandro Balde - Frenkie de Jong, Ilkay Guendogan, Pedri - Ferran Torres, Joao Felix, Robert Lewandowski.

Finałowy mecz Superpucharu Hiszpanii pomiędzy Realem Madryt a Barceloną odbędzie się w niedzielę 14 stycznia na stadionie Al-Awwal Park w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej. Początek o godz. 20:00.