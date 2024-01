Niewiarygodne, co zrobił Santos po debiucie. W Polsce nawet o tym nie pomyślał [WIDEO]

W ubiegłym tygodniu Fernando Santos został zaprezentowany jako nowy trener Besiktasu. Tym samym po wrześniowym zwolnieniu z funkcji selekcjonera reprezentacji Polski około czterech miesięcy spędził na bezrobociu. Santos został czwartym trenerem Besiktasu w tym sezonie po legendarnym Senolu Gunesu, Buraku Yilmazie oraz Rizie Calambayu.

Były selekcjoner Polaków miał już za sobą pierwszy mecz jako trener Besiktasu. W środku tygodnia jego nowy zespół wygrał na wyjeździe Rizespor 0:4. Jednak tamto spotkanie Santos mógł oglądać wyłącznie z poziomu trybun stadionu. Na oficjalny debiut na ławce szkoleniowej musiał poczekać do sobotniego meczu na własnym stadionie przeciwko Fatih Karagumruk.

Fernando Santos celebrował z kibicami i podkreślał. "Nikt nie może"

W tym spotkaniu kibice musieli uzbroić się w cierpliwość, gdyż do przerwy było bez bramek. W drugiej części gry jednak w trzy minuty Besiktas ustawił sobie grę. W 62. minucie gola zdobył 18-letni Semih Kilicsoy, a trzy minuty później bramkę dołożył Milot Rashica. Wynik na 3:0 w doliczonym czasie gry ustalił Gedson Fernandes.

Tym samym Fernando Santos zaliczył udane wejście do Besiktasu. Dwa mecze, dwie wygrane i bilans bramek 7:0. Coś, co nie udało mu się w reprezentacji Polski. Do tego po sobotnim meczu Portugalczyk zapunktował u kibiców, gdy wraz z piłkarzami podszedł podziękować im za doping w charakterystyczny dla drużyny Besiktasu sposób. Po meczach reprezentacji Polski Portugalczyk nawet nie myślał, by zachować się z taką klasą.

- Nikt nie może biegać szybciej niż Besiktas na naszym stadionie. Nikt nie może walczyć mocniej niż Besiktas na naszym stadionie. Musimy dawać z siebie wszystko na naszym stadionie - grzmiał Portugalczyk na konferencji prasowej po zakończeniu spotkania.

Po 20. kolejkach tureckiej Superligi Besiktas zajmuje czwarte miejsce w tabeli i traci punkt do trzeciego Trabzonsporu, który jednak ma jedno spotkanie rozegrane mniej. Z kolei do lidera - Fenerbahce - ta strata wynosi aż 15 "oczek". Fernando Santos na pierwszej konferencji prasowej zapowiadał, że jego zespół będzie potrzebował wzmocnień. Kolejny mecz pod jego wodzą turecki klub rozegra w sobotę 20 stycznia na wyjeździe z przedostatnim w tabeli Pendiksporem.