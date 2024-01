Nie ma nadziei dla reprezentanta Polski. Trener nie pozostawił złudzeń

Od kilku lat Dawid Kownacki jest niespełnionym polskim talentem. Szczególnie w kontekście występów w reprezentacji Polski, których ma na koncie zaledwie siedem. Jeszcze w 2018 roku wydawało się, że Kownacki w przyszłości będzie jednym z podstawowych napastników kadry. W końcu za czasów Adama Nawałki wychodził w pierwszym składzie na mecz mistrzostw świata przeciwko Kolumbii. Tak się jednak nie stało. Piłkarz znów znalazł się na zakręcie kariery, choć w poprzednim sezonie prezentował kapitalną formę.

REKLAMA

Zobacz wideo Sportowcy w sejmie. "Nie wyrażałem zgody na poprzedni kierunek"

Kownacki znów na ławce? Ta wypowiedź nie pozostawia złudzeń. "To gracze pierwszego składu"

W minionym sezonie jeszcze w barwach drugoligowej Fortuny Duesseldorf, Kownacki w 35 meczach zdobył 16 bramek i 10 asyst. Świetna dyspozycja sprawiła, że zgłosił się po niego klub z Bundesligi - Werder Brema, do którego Polak w ostatnim letnim okienku na zasadzie wolnego transferu. Wydawało się, że Kownacki będzie miał sporo szans na regularną grę w Werderze, jednak rzeczywistość okazała się zupełnie inna.

212 minut - tyle czasu na boisku spędził w tym sezonie Dawid Kownacki. Przełożyło się to na dziewięć meczów w Bundeslidze, w których napastnik ani razu nie zdołał wpisać się na listę strzelców. Polscy kibice mieli nadzieję, że być może sytuacja 26-latka zmieni się po świąteczno-noworocznej przerwie, jednak po ostatniej wypowiedzi trenera Werderu Brema Ole Wernera można przypuszczać, że 2024 Kownacki znów zacznie od ławki rezerwowych.

- Olivier Deman i Rafael Borre to gracze pierwszego składu, a Senne Lynen także odgrywa rolę w niemal każdym meczu - powiedział szkoleniowiec na konferencji prasowej przed meczem 17. kolejki, w której Werder w najbliższą niedzielę na wyjeździe zmierzy się z VfL Bochum. Rafael Borre to kolumbijski napastnik, który jest podstawowym zawodnikiem niemieckiego klubu. Do tej pory Kownackiemu nie udało się na stałe zająć jego miejsca.

Podczas wspomnianej konferencji Ole Werner przyznał również, że klubu nie stać na ściąganie gotowych zawodników, a ich zadaniem jest wyciągnięcie takich piłkarzy na odpowiedni poziom. - My, jako Werder Brema, nie mamy możliwości sprowadzania co roku sześciu czy siedmiu zawodników, którzy od razu mogą grać w Bundeslidze na najwyższym poziomie. Często są to zawodnicy wywodzący się z niższych lub mniejszych lig. Naszym zadaniem jest rozwijać - dodał trener cytowany przez portal deichstube.de. Niestety, na tę chwilę w przypadku Kownackiego ten schemat się nie sprawdził.

Po połowie sezonu Werder Brema z 16. punktami na koncie zajmuje dopiero 13 miejsce w tabeli.