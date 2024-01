Efekt Messiego wciąż działa. Wystarczyło sześć minut. Co za wyczyn

15 lipca 2023 roku - tę datę z pewnością zapamiętają zagorzali fani Interu Miami. Wtedy do Lionel Messi oficjalnie stał się piłkarzem amerykańskiego klubu, odchodząc z Paris Saint-Germain na zasadzie wolnego transferu. Argentyńczyk świetnie odnalazł się w nowej rzeczywistości. Szybko zaczął strzelać gole i zaliczyć asysty, czym jeszcze bardziej zachęcił kibiców do odwiedzania stadionu w Miami.

REKLAMA

Zobacz wideo Sportowcy w sejmie. "Nie wyrażałem zgody na poprzedni kierunek"

Kibice nie mogą doczekać się powrotu Messiego. Bilety rozeszły się w kilka minut

Poprzedni sezon MLS Inter Miami zakończył na przedostatnim miejscu. Drużyna Davida Beckhama zdobyła zaledwie 34 punkty. W nowym sezonie głównym celem klubu jest krajowe mistrzostwo. W jego osiągnięciu pomóc mają byłe gwiazdy Barcelony, które w zeszłym roku regularnie dołączały do Interu. Mowa o Jordim Albie i Sergio Busquetsie. Ostatnio do MLS zawitał także wieloletni przyjaciel Messiego - Luis Suarez. Z taką ekipą Beckham jak najbardziej ma prawo marzyć o zdobyciu tytułu.

Kolejny sezon MLS wystartuje 22 lutego. Tego dnia Inter Miami zmierzy się z Realem Salt Lake. Jeśli są jeszcze kibice, którzy chcieliby wybrać się na to spotkanie, to muszą się spieszyć, ponieważ na inauguracyjne starcie pozostała zaledwie garstka biletów. Cztery dni później w drugiej kolejce klub Messiego zmierzy się z Los Angeles Galaxy. Według amerykańskich źródeł na ten mecz bilety wyprzedały się w... sześć minut. Co ciekawe, dla Interu Miami będzie to wyjazdowe spotkanie. Mimo to kibice z całych Stanów Zjednoczonych pragną znów zobaczyć Leo Messiego na murawie. Jak widać, efekt jego popularności wciąż działa.

Odkąd Argentyńczyk trafił do Interu Miami, w sumie w barwach drużyny Beckhama rozegrał 14 meczów, w których zdobył 11 bramek i zaliczył pięć asyst. Messi szczególnie przyczynił się do zdobycia przez Inter pierwszego w historii trofeum, czyli Leagues Cup. W finale zespół z Miami pokonał w rzutach karnych Nashville SC, a 36-latek wpisał się na listę strzelców.