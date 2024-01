Chaos w polskim klubie. Trzy dni temu odwołali prezesa. Sensacyjny zwrot

W ostatnich dniach doszło do sporych zmian w KSZO Ostrowiec Świętokrzyski i to poza boiskiem. W środę 10 stycznia "Radio Ostrowiec" poinformowało o tym, że podczas walnego zgromadzenia Piotr Chorab złożył rezygnację z funkcji prezesa. Następnie odwołano cały zarząd. - Dzień wcześniej i w dniu zgromadzenia proponowaliśmy Piotrowi, że możemy kontynuować naszą współpracę. Mógłby piastować funkcję prezesa i mieć określone funkcje, dotyczące pierwszego zespołu, ale Piotr się na to nie zgodził i uszanowaliśmy jego decyzję - mówił nowy członek zarządu Jarosław Sarna.

Rzekomo powodem rezygnacji miał być konflikt z nowymi władzami. Działanie klubu oburzyło fanów, którzy zamieścili wymowny wpis na Facebooku - stanęli w obronie prezesa. "My kibice nie pozwolimy na to, żeby zepsuć to wszystko, co przez czas sprawowania swojego stanowiska zrobił Piotr. I z naszej strony zrobimy wszystko, żeby wrócił do klubu!!! Bo dla nas wszystkich wykonywał bardzo dobrą pracę..." - pisali. Niewykluczone, że ich zdanie doprowadziło do zaskakującego zwrotu akcji.

Niecodzienna sytuacja w KSZO. Prezes złożył rezygnację. Dwa dni później przyjęli go ponownie

W piątek 12 stycznia, a więc zaledwie dwa dni po ogłoszeniu rozstania z Chorabem, klub wydał oficjalne oświadczenie, w którym zdradził nazwisko nowego prezesa KSZO. Ku zaskoczeniu kibiców, jak i wielu dziennikarzy, został nim... Chorab.

"Pragniemy zaznaczyć, iż w wyniku przeprowadzonych w dniu 12.01.2024 roku rozmów zorganizowanych przez Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Artura Łakomca, Piotr Chorab zostanie mianowany na stanowisko Prezesa Zarządu KP KSZO 1929, natomiast Patryk Bielecki obejmie funkcję Wiceprezesa ds. Biznesowych a Andrzej Szymański - funkcję członka zarządu. Rezygnację z funkcji członka zarządu złożyli Jarosław Sarna i Marcin Wróbel" - czytamy na oficjalnej stronie klubu.

Nie wiadomo, co wpłynęło na zmianę decyzji. Jedno jest pewne, fani KSZO mogą poczuć ulgę. Nie często dochodzi do takich roszad i zwrotów akcji. Jak udało się dowiedzieć "Gazecie Ostrowieckiej" nie będzie potrzeby ponownego zwoływania walnego zgromadzenia, by zatwierdzić zmiany. Są one zgodne ze statutem klubu.

Piotr Chorab zaprowadził porządek w klubie i wyciągnął go z kryzysu

Tym samym Piotr Chorab powrócił na stanowisko prezesa, które z dwudniową przerwą piastuje od czerwca 2022 roku. Przejął tę funkcję w dość trudnym dla klubu czasie. Drużyna mierzyła się m.in. z problemami finansowymi, a Chorab pomógł ustabilizować sytuację. Dodatkowo rozwiązał konflikt z byłym trenerem Marcinem Sasalem, który w opinii PZPN został nieprawidłowo zwolniony. Wpłynął też na poprawę wyników sportowych zespołu.

Ostatnio jednak rzekomo nie dogadywał się z pozostałymi członkami zarządu. Działaczom nie podobało się, że ma inną wizję rozwoju, a także samodzielnie podejmuje decyzje, nie pytając się współpracowników o zdanie.

Obecnie KSZO zajmuje czwarte miejsce w grupie 4 z dorobkiem 32 punktów po 18 kolejkach. Do prowadzącej Wieczystej Kraków traci dziewięć punktów, ale mimo to nadal liczy się w walce o awans na wyższy szczebel piłkarski.