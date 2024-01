Kasperczak był krok od śmierci. "Poszliśmy do naszej ulubionej restauracji"

W dniach 13 stycznia - 11 lutego odbędzie się 34. edycja Pucharu Narodów Afryki, rozgrywana tym razem w Wybrzeżu Kości Słoniowej. Tytułu wywalczonego w 2021 roku na turnieju w Kamerunie będzie bronił Senegal, który wygrał 4:2 z Egiptem po rzutach karnych. Przez lata w Afryce pracował Henryk Kasperczak, jeden z najbardziej uznanych polskich trenerów na arenie międzynarodowej, który wygrał dwa mistrzostwa Polski i dwa Puchary Polski z Wisłą Kraków, a także Puchar Francji z FC Metz. Z kolei na kontynencie afrykańskim nie zdobył jednak żadnego trofeum.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski pominięty! Błaszczykowski komentuje

Trener był o krok od śmierci. "Wojna na tle religijnym"

Portal WP SportoweFakty rozmawiał z Kasperczakiem przy okazji rozpoczęcia Pucharu Narodów Afryki. Były selekcjoner Mali, Senegalu czy Wybrzeża Kości Słoniowej ujawnił, że był świadkiem zamachu i był o krok od śmierci. - Poszliśmy z grupą trenerów do naszej ulubionej restauracji na obiad. Nie było jednak wolnych stolików. Wybraliśmy lokal położony z 300 metrów dalej. Mieliśmy niesamowite szczęście, bo niedługo później w barze, do którego nie udało nam się dostać, był zamach. Do restauracji wpadła grupa mężczyzn i rozstrzelała bardzo dużo ludzi. Trwała wojna na tle religijnym - opowiada trener.

- Poza tym bieda i przestępczość w Mali były powszechne. Tamta sytuacja dała mi do myślenia. Później zamieszkałem w hotelu, w którym stacjonowało francuskie wojsko, czułem obawy. Mieszkaliśmy tam z asystentem. Ale i ten hotel nie uchronił się od zamachu. Doszło do kolejnej tragedii i strzelaniny, jednak nas już tam dawno nie było. Tak czy inaczej, byłem krok od śmierci - dodał Kasperczak.

To był najtrudniejszy moment Kasperczaka. "Gracze zblazowani, zmanierowani"

Kasperczak nie ukrywa, że dobrze wspomina pracę w Afryce. Z wywiadu możemy się dowiedzieć, że w Wybrzeżu Kości Słoniowej najwyższe premie w kadrze otrzymywali szamani. W kadrze Mali szamani smarowali zawodników popiołem z kury, by piłkarze nie odnosili kontuzji. A w 2002 roku, gdy Mali zajęło czwarte miejsce na Pucharze Narodów Afryki, Kasperczak otrzymał 1200 metrów kwadratowych ziemi w Bamako, czyli stolicy kraju. Ostatecznie oddał ją biednym do podziału.

Kasperczak nie ukrywa, że najtrudniejszym etapem jego trenerskiej kariery w Afryce była praca w Senegalu w latach 2006-2008. - To była złota drużyna, która w 2002 roku doszła do ćwierćfinału mistrzostw świata w Korei i Japonii. Wszystko wyglądało dobrze na papierze, w środku były jednak duże tarcia. Porobiły się grupki, podgrupy, pojawiła się niezdrowa rywalizacja, zazdrość. W PNA w Ghanie, po remisie z Tunezją i porażce z Angolą w fazie grupowej, podałem się do dymisji jeszcze w czasie trwania turnieju. To byli gracze zblazowani, zmanierowani, nie mieli w sobie motywacji - ujawnił szkoleniowiec.

Kasperczak pozostaje bez pracy od kwietnia 2017 roku, kiedy to zakończył współpracę z reprezentacją Tunezji. Obecnie trener wraca do zdrowia po wypadku z czerwca zeszłego roku, kiedy przygniotła go 30-kilogramowa kosiarka w ogródku. To skończyło się złamaniem kości w lewym udzie i długą rehabilitacją. - Teraz jestem sprawny w 80 proc. Ale ćwiczę, śledzę, co w piłce. Mam jeszcze problem z wchodzeniem po schodach - muszę dostawiać nogę do nogi na jednym stopniu i podpierać się rękoma. Mam teraz małe aktywności, np. spacer - wyjaśnił.