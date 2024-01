Niewiarygodne sceny w meczu Estonii. Tak wyglądał ich sparing przed barażem z Polską [WIDEO]

Reprezentacja Polski fatalnie zaprezentowała się w eliminacjach Euro 2024. Mimo to cały czas ma szanse na awans poprzez baraże, gdzie jej pierwszym rywalem będzie Estonia. Ta w piątek rozegrała mecz towarzyski ze Szwecją.

Estonia rozegrała sparing ze Szwecją. Mecz toczył się w absurdalnych warunkach

Spotkanie odbyło się poza oficjalnym terminem FIFA, na który kluby muszą zwalniać zawodników. Przez to w obu reprezentacjach wystąpili głównie zawodnicy z rodzimych lig, które aktualnie nie grają (obowiązuje w nich system wiosna - jesień). Lata temu podobne spotkania, w składzie złożonym w większości z ekstraklasowych piłkarzy, rozgrywali Polacy.

Spotkanie Estończyków ze Szwedami odbyło się w cypryjskim Pafos. Pogoda wyjątkowo im nie dopisała, w pierwszej połowie rywalizowali w ulewnym deszczu i na przemoczonej nawierzchni. Początkowo w tych warunkach lepiej odnajdowali się najbliżsi rywale Polaków. W 19. minucie objęli prowadzenie po golu Kevora Palumetsa, który wykorzystał nieporozumienie Szwedów.

Z czasem sytuacja na boisku robiła się coraz gorsza. "Deszcz na Cyprze stawał się coraz silniejszy, a to, co było widać na boisku, coraz mniej przypominało futbol. Piłka grzęzła w kałużach i gra po ziemi stała się niemożliwa" - relacjonował estoński portal postimees.ee. To doskonale było widać w akcji, po której padł gol na 1:1. Śliska piłka spłatała figla jednemu z Estończyków, a inni zawodnicy również wyglądali na zagubionych. Najprzytomniejszy był Sebastian Nanasi, który z bliska pokonał bramkarza.

Estonia przegrała ze Szwecją. Siedmiu debiutantów w eksperymentalnym składzie

Dopiero pod koniec pierwszej połowy deszcz ustał, dzięki czemu w drugiej połowie gra była o wiele mniej chaotyczna. To działało głównie na korzyść Szwedów, którzy już osiem minut po przerwie objęli prowadzenie za sprawą trafienia Isaaca Kiese Thelina. Potem kontrolowali przebieg spotkania i ostatecznie wygrali je 2:1. W estońskim zespole wystąpiło aż siedmiu debiutantów, ale skład mocno różnił się od tego, który występował w ostatnich meczach eliminacji Euro 2024. Trudno zatem powiedzieć, czy wielu z tych zawodników zagra przeciwko Polsce.

Estończycy nie mają zatem powodów do zadowolenia, w dodatku nie będą mieli więcej czasu na przetestowanie innych rozwiązań. Mecz ze Szwecją był ich ostatnim sprawdzianem przed rywalizacją z Polakami w barażach. Obie reprezentacje spotkają się 21 marca na Stadionie Narodowym w Warszawie.