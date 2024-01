Niewiarygodne, co zrobił Ronaldo. Na oczach syna. Wszystko się nagrało [WIDEO]

Cristiano Ronaldo lada moment skończy 39 lat i jego kariera wielkimi krokami zbliża się do końca. Godnym następcą Portugalczyka może być jego syn - Cristiano Ronaldo Jr. 13-latek ma za sobą grę w najlepszych zespołach świata i ciężko trenuje, by dorównać ojcu. Widać to również po jego treningach, w których Ronaldo senior chętnie asystuje. Ostatnio musiał pokazać młodemu piłkarzowi, jak robi się jedną z jego popisowych akcji.

