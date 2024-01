Kompromitacja polskiego bramkarza za granicą. To nagranie będzie hitem [WIDEO]

Mateusz Lis od lipca 2023 roku występuje w tureckim Goeztepe. 26-latek trafił tam na wypożyczenie z angielskiego Southampton. Wcześniej był także zawodnikiem m.in. Altay SK, Troyes, Wisły Kraków, Rakowa Częstochowa oraz Lecha Poznań. W trwających rozgrywkach dziesięć razy zanotował czyste konto.

Turcja. Mateusz Lis z koszmarny błędem

W piątkowym meczu Goeztepe z Sakaryasporem Mateusz Lis popełnił fatalny błąd przy trafieniu rywali w doliczonym czasie gry. Na kilka minut przed końcem meczu bramkarz złapał piłkę w tzw. koszyczek po jednym ze strzałów. Polak kilka sekund zwlekał ze wznowieniem gry. Kiedy się jednak na to zdecydował i położył futbolówkę na murawie i wtedy wydarzyło się to.

Kabongo Kasongo wykorzystał moment i zaatakował piłkę od boku, a polski bramkarz nie zdążył zareagować. Kongijczyk przejął futbolówkę i wpakował ją do siatki. Kibice, ale też sam Lis nie mogli uwierzyć w to, co się wydarzyło. Był zły, że w taki sposób dopuścił do utraty bramki.

Na szczęście dla polskiego bramkarza jego zespół nie przegrał tego spotkania. Kilkadziesiąt sekund po bramce sędzia zakończył mecz. Goeztepe jest obecnie wiceliderem na zapleczu tureckiej ekstraklasy.

Obecny sezon jest dla Lisa udany i chwalą go też tureckie media. "Polski bramkarz interwencjami wielokrotnie utrzymywał drużynę przy życiu" - pisano niedawno na portalu Hurriyet.com.tr, gdzie wprost napisano, że Lis "zbudował mur na zamku Goztepe". "Dał żółto-czerwonym dużą pewność siebie" - to z kolei opinia Gazeteyenigun.com.tr.