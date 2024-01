Boniek zaszalał na urodzinach wnuczki. Pokazał nagranie. Hit [WIDEO]

Zbigniew Boniek jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Komentuje tam przede wszystkim wydarzenia sportowe, ale także społeczno-polityczne. Chwali się również tym, jak spędza czas z najbliższymi.

Zbigniew Boniek pojawił się na imprezie urodzinowej wnuczki. I skradł show

W czwartek 11 stycznia były prezes PZPN opublikował w sieci zdjęcie ze swoją wnuczką. Okazja była wyjątkowa. "Skarb dziadka kończy 18 lat. Wszystkiego najlepszego Giulia" - napisał. Pod wpisem pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy.

W piątek Boniek po raz kolejny pokazał się z wnuczką. Tym razem pozowali podczas jej imprezy urodzinowej. "Wczoraj część oficjalna, dzisiaj rządzi młodzież. Dziadek przyprowadził 18-latkę, sprawdził parkiet i do domu" - skwitował 67-latek. Dodał też krótki filmik, na którym demonstruje taneczne ruchy.

Również i tym razem wpis Bońka spotkał się z bardzo pozytywnymi reakcjami internautów. "No i to jest dziadek", "Nóżka chodzi, nie tylko na boisku", "Prezes nigdy nie traci formy", "Chciałbym mieć ten luz" - to tylko niektóre z pochlebnych komentarzy.

Zbigniew Boniek pojawił się na meczu Romy. Wcześniej komentował wynik Lewandowskiego

Korzystając z tego, że jest we Włoszech, były prezes PZPN niedawno udał się na hitowy mecz pucharowy pomiędzy Romą a Lazio. Realizatorzy transmisji kilkukrotnie pokazali Bońka, który raczej nie był zadowolony z wyniku. Roma przegrała 0:1 po golu Mattii Zaccagniego z rzutu karnego i odpadała z Pucharu Włoch.

Z kolei nieco wcześniej 67-latek komentował wyniki plebiscytu na Sportowca Roku. Najwięcej uwagi poświęcił Robertowi Lewandowskiemu, który zajął dopiero 17. miejsce. - Robert jest twarzą polskiej piłki i wszystkiego, co się w niej dzieje. Atmosfera, która się zrobiła wokół reprezentacji i krytyka, jaka spłynęła na PZPN, spowodowały, że Roberta "ukarano" w ten sposób. Pewnie niesłusznie - stwierdził.