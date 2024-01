Gigantyczne wyróżnienie dla Ewy Pajor! Pękamy z dumy. Brawo!

Ewa Pajor od 2015 roku jest zawodniczką niemieckiego VfB Wolfsburg. Czterokrotnie wystąpiła ze swoim zespołem w finale Ligi Mistrzyń. Było to w 2016, 2018, 2020 oraz 2023 roku. W tych ostatnich rozgrywkach została najlepszą strzelczynią. Pajor to także pięciokrotna mistrzyni Niemiec.

Ewa Pajor znów wyróżniona. Znaczny awans

27-latka w ostatnich latach jest uznawana za jedną z najlepszych piłkarek świata. Z tego powodu coraz częściej jest wyróżniana w różnego rodzaju plebiscytach czy rankingach. Kilka miesięcy temu była pierwszą Polką nominowaną do Złotej Piłki. Dziś ponownie znalazła się w zaszczytnym gronie.

Dziennik "The Guardian" opublikował coroczne zestawienie stu najlepszych piłkarek świata. Nasza reprezentantka znalazła się na 27. miejscu. To znaczny progres w porównaniu z rankingiem za rok 2022. Wówczas Pajor była sklasyfikowana na 40. lokacie.

"Wielu życzyło Pajor radości z roku wolnego od kontuzji, by zobaczyć, na co naprawdę ją stać. Rezultat? Udział w 19 ligowych bramkach w poprzednim sezonie i przy pięciu w obecnym. A to wszystko zanim rzucimy okiem na statystyki związane z Ligą Mistrzów, gdzie zgarnęła Złotego Buta z dziewięcioma golami. Pajor nie miała szczęścia, będąc po przegranej stronie w finale, gdy jej gol i asysta pomogły Wolfsburgowi wyjść na dwubramkowe prowadzenie z Barceloną. Po świetnym roku w jej wykonaniu następnym życzeniem jest zobaczenie Pajor na czołowym, międzynarodowym turnieju z reprezentacją Polski, co wydarzy się podczas Euro 2025" - czytamy w "Guardianie".

Najlepszą zawodniczką zdaniem dziennikarzy gazety w ostatnim roku była Aitana Bonmati. W czołowej trójce znalazły się też Sama Kerra oraz Salma Paralluleo.