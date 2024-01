Legenda grzmi. Nie wytrzymał. Te słowa nie spodobają się Lewandowskiemu

Obecnie hiszpańska La Liga jest drugą najsilniejszą ligą piłkarską na świecie, zaraz po Premier League. Chociaż era Cristiano Ronaldo i Lionela Messiego dobiegła już końca, to na Półwyspie Iberyjskim nadal występują jedni z najlepszych piłkarzy na świecie. Bez wątpienia na ten moment do tego grona można zaliczyć, chociażby Jude'a Bellinghama czy Viniciusa Juniora. Okazuje się, że nie wszyscy doceniają poziom La Ligi i grającej w niej zawodników.

Jamie Carragher był bezlitosny dla hiszpańskiej ligi. "Grają przeciwko łatwym zespołom"

Niedawno na murawie stadionu Villa Park eksperci stacji Sky Sports - Jamie Carragher oraz Gary Neville - wybierali swoją "jedenastkę roku" za 2023 rok w ramach współpracy Premier League z grą EA Sports FC 24. Wśród nominowanych piłkarzy znalazło się kilka gwiazd, w tym m.in. Lionel Messi i wspomniany Vinicius Junior.

- Drużyna roku gry EA Sports FC 24 pochodzi z 2023 r., a mistrzostwa świata odbyły w 2022 r. Gdyby to było w 2023 r., umieściłbym tutaj Messiego. Ale tak nie jest. W 2023 roku PSG szybko odpadło w Lidze Mistrzów, a następnie Argentyńczyk przeszedł do Interu Miami. Ja stawiam na Viniciusa. Był rewelacyjny w Realu Madryt. Wszyscy kochamy Messiego i on nadal jest fenomenalny, ale nie możemy go wybrać za dyspozycję, jaką prezentował w 2023 r. - argumentował Neville.

Obszerna wypowiedź byłej gwiazdy Manchesteru United spotkała się ze zdecydowaną reakcją Jamiego Carraghera, który nie zostawił na hiszpańskim futbolu suchej nitki. - Wybrałbym go (Messiego - red.) za to, co zrobił w MLS. Niektóre gole i podania, które wykonał... To było niewiarygodne. Vinicius? Jedyne co zrobił, to gra w Realu Madryt, w śmiesznej lidze. Co osiągnął Real? Nie wygrali nawet La Ligi - powiedział 45-latek, lekceważąc osiągnięcia Brazylijczyka i jego drużyny.

- Myślisz, że Real Madryt to zespół, z którym łatwo się gra... - odpowiedział Gary Neville. - Nie powiedziałem tego. Myślę, że grają przeciwko łatwym zespołom - dodał Carragher. Z pewnością po takiej wypowiedzi Anglik nie będzie mile widziany na hiszpańskich stadionach. Oprócz wymienionych wcześniej gwiazd w La Lidze występuje również Robert Lewandowski, który ostatnio powraca do formy.

Mimo wszystko eksperci musieli wybrać "drużynę roku", w której finalnie znalazł się Vinicius Junior.