Urząd Skarbowy w akcji! Sprawdza interesy Lewandowskiego. "To z naszej inicjatywy"

Według naszych informacji sprawą od co najmniej kilku miesięcy zajmuje się jeden z urzędów skarbowych w Warszawie. Wydział prowadzi postępowanie podatkowe w sprawie rozliczeń z polskim Skarbem Państwa.

Urząd Skarbowy wezwał na przesłuchanie Kucharskiego

Co dokładnie interesuje urzędników skarbowych? Oficjalnie urząd tego nie komentuje. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że chodzi o współpracę byłego menedżera z piłkarzem, funkcjonowanie samych spółek w kontekście odprowadzanych podatków. Mowa tu o spółkach RL Management Sp. Z.o.o i RL Management Sp. Z.o.o spółka komandytowa.

Trwają już pierwsze przesłuchania. Wezwanie w charakterze świadka dostał Cezary Kucharski. Był on wspólnikiem w spółce komandytowej (obok innych wspólników, czyli samego Lewandowskiego oraz spółki RL Management Sp. Z.o.o). W tej drugiej spółce Kucharski był przez kilka lat prezesem. Gdy zakończył współpracę z Lewandowskim, prezesem został w niej Kamil Gorzelnik, prawnik i kolega Lewandowskiego. Wspólnikiem tej drugiej spółki był też kapitan reprezentacji Polski. Dlaczego polski Urząd Skarbowy może być zainteresowany tymi spółkami i współpracą menedżera z piłkarzem? Na razie trudno powiedzieć. Można przypomnieć jedynie, że ich sprawy w kontekście podatków i rozliczeń opisywane były kilka lat temu przez niemiecki tygodnik "Der Spiegel". To było jeszcze za czasów gry Lewandowskiego w Bayernie. Nie znaczy to oczywiście, że tego konkretnie dotyczy postępowanie polskiego Urzędu Skarbowego.

Publikacje "Der Spiegel" w sprawie RL Management i podatków

Do RL Management zaczęły od wiosny 2014 roku napływać spore pieniądze z umów ze sponsorami. Jak pisał "Der Spiegel", był to "legalny zabieg podatkowy, bo to nie Lewandowski osobiście otrzymywał miliony z reklam, ale jego firma w Polsce, gdzie stawki podatkowe są niższe". Gazeta opisywała wykorzystywanie pieniędzy spółki na cele prywatne. Polski napastnik firmowymi pieniędzmi miał zapłacić m.in. za wynajęcie prywatnego odrzutowca, a późnej tłumaczył, że leciał nim na spotkanie biznesowe. Na jego Instagramie pojawiało się wtedy zdjęcie obok samolotu i informacja o "krótkich wakacjach". "Koszty ponoszone przez firmę były zawsze operacyjne" - cytował Lewandowskiego "Der Spiegel".

Kucharski, który w 2017 r. wychodził ze spółki, chciał jej rozliczenia. Poprosił jedną z firm o audyt i we wrześniu 2020 r. wniósł sprawę do sądu gospodarczego w Warszawie dotyczącą "znacznego uszczuplenia środków spółki bez podstaw prawnych".

Pozwał dwie spółki, Kamila Gorzelnika, który obsługiwał RL Management od strony prawnej, oraz Annę Lewandowską, czyli żonę piłkarza.

W pozwie, tak jak w tekstach "Der Spiegel", pojawia się wątek pożyczki udzielonej przez RL Management firmie Blue Oyster należącej właśnie do Lewandowskiej. RL Management zaoferował Blue Oyster pożyczkę w wysokości 2,5 mln euro. Gdy dokumenty zostały podpisane, RL Management objął mniejszościowy pakiet udziałów w Blue Oyster, za który zapłacił 2,5 mln euro. Było to przeniesienie roszczenia o spłatę pożyczki na Blue Oyster. W związku z tym firma Lewandowskiej została wierzycielem i dłużnikiem jednej pożyczki. Umowę po stronie RL Management podpisał Kucharski, po stronie Blue Oyster - Gorzelnik.

Wkrótce po tych zabiegach Blue Oyster przestała istnieć, a w raportach RL Management transakcję odnotowano jako stratę. Spółka nie musiała płacić podatków od zysków, bo takich nie miała. Według "Der Spiegel" operację przeprowadzał Kamil Gorzelnik. Kucharski teraz uważa to za szkodę wyrządzoną spółce. Piłkarz nie rozumiał roszczeń Kucharskiego. Według niego menedżer, który kierował wówczas RL Management, dobrze o transakcji wiedział, sam na nią przystał, odpowiadał za nią i podpisał dokumenty. "Zaakceptował zgodną z prawem transakcję" - tłumaczył wówczas piłkarz. (za "Der Spiegel"). Tę sprawę szczegółowiej opisywaliśmy w tym miejscu.

Z rzeczy, które znalazły się w pozwie złożonym przez Kucharskiego i dotyczyły RL Management, były też choćby sugestie o poświadczaniu nieprawdy m.in. w sprawozdaniach finansowych tej spółki. Dodajmy, że Kucharski przed sądem gospodarczym domaga się od Lewandowskiego 39 mln zł w ramach rozliczeń, a konkretniej "kompensaty szkody udziałowej" spółki, której sam był prezesem.

Strona piłkarza uważała oskarżenia za bezpodstawne i tłumaczyła, że były agent nie może pogodzić się z zakończeniem współpracy. Co ważne, publikację tekstu w "Der Spiegel" i opisywane tam historie odebrała jako realizację szantażu, który miał paść z ust Kucharskiego podczas nagranej w Restauracji Baczewski rozmowy między agentem i zawodnikiem. To tam pada cytowana we wszystkich mediach wymiana:

- Za co ty właściwie chcesz te pieniądze? - pytał Lewandowski. - Za to - w dwóch zdaniach - że będę krył do końca życia, że jesteś i twoja żona oszustami podatkowymi - odpowiadał Kucharski.

"To sprawa z naszego wniosku"

W nagranych rozmowach pojawiały się też wzmianki o Rafaelu Buschmannie, dziennikarzu "Spiegla". To on był jednym z pięciu autorów opisujących w tej gazecie sprawę spółki Lewandowskiego i Kucharskiego.

Jak tłumaczyła wówczas strona Lewandowskiego, to w związku z publikacją artykułów w "Spieglu" w październiku 2020 roku Lewandowski zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa, bo według jego pełnomocników menedżer zrealizował swój szantaż. Innym przestępstwem miało być ujawnienie przez Kucharskiego tajemnicy służbowej (fragmenty umów). Na wiosnę 2022 roku prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. Sprawa trwa. To, co się ostatnio w niej dzieje opisywaliśmy w tym miejscu.

Co do spółek i spraw podatkowych opisywanych przez "Der Spiegel", ówczesna rzeczniczka Roberta Lewandowskiego Monika Bondarowicz odpowiadała tak:

"Wszelkie rozliczenia podatkowe zarówno osobiste, jak i spółek Roberta Lewandowskiego, prowadzone są zawsze zgodnie z prawem. Prawidłowością rozliczeń w Niemczech zajmuje się licencjonowany, niemiecki doradca podatkowy, który dba o to, aby wszelkie wymagane dokumenty były zawsze przedstawione organom podatkowym w Niemczech, a podatek prawidłowo rozliczony i zapłacony w terminie". Na szczegółowe pytania przekazywano komunikat, że w związku z wniesieniem przez Kucharskiego sprawy do sądu "wszelka dokumentacja księgowa i podatkowa będzie przedstawiona sądowi". Sprawa w sądzie gospodarczym również trwa.

Wracając do postępowania Urzędu Skarbowego i przesłuchania Kucharskiego warto zaznaczyć, że sporo wątków dotyczących spółek RL Management może być przedawnionych.

O wiedzę co do prowadzonego przez Urząd Skarbowy postępowania, zapytaliśmy też przedstawiciela Roberta Lewandowskiego, Kamila Gorzelnika.

- Zapewniam, że to nie jest żadne postępowanie przeciwko spółce RL Management, a sprawa z naszego wniosku i naszej inicjatywy - przekazał krótko Gorzelnik, przyznając, że to strona piłkarza jest inicjatorem prowadzonego postępowania.