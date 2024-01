Był gwiazdą reprezentacji Polski. Tym zajął się po zakończeniu kariery

Mirosław Szymkowiak na przestrzeni kariery piłkarskiej reprezentował sześć klubów - Olimpię Poznań, Widzewa Łódź, Wisłę Kraków, Trabzonspor, Prądniczankę Kraków oraz LKS Szaflary. W Polsce głównie jest znany z występów dla Widzewa i Wisły, w których to klubach pracował z takimi trenerami jak Franciszek Smuda i Henryk Kasperczak.

Mirosław Szymkowiak był mistrzem Europy U-16 oraz grał w Lidze Mistrzów z Widzewem Łódź

Jako piłkarz obu tych zespołów Szymkowiak sięgnął po sześć tytułów mistrza Polski, dwa Puchary Polski, jeden Superpuchar i jeden Puchar Ligi. Dodatkowo z Widzewem Łódź grał w Lidze Mistrzów w sezonie 1996/1997. Wtedy łódzki zespół zajął trzecie miejsce w grupie B za Atletico Madryt i Borussią Dortmund, a przed Steauą Bukareszt.

Zanim jednak Mirosław Szymkowiak podbił polską ligę z Widzewem i Wisłą, to osiągnął duży sukces z reprezentacją młodzieżową. W 1993 roku był członkiem kadry U-16, która sięgnęła sensacyjnie po mistrzostwo Europy w tej kategorii wiekowej. Szymkowiak był wtedy jeszcze obrońcą, zanim z czasem zmienił pozycję na środowego pomocnika. W finale tamtej imprezy Polacy pokonali Włochów 1:0 po bramce Marcina Szulika. W tamtej kadrze poza Szymkowiakiem byli tacy zawodnicy jak Jacek Magiera, Arkadiusz Radomski, czy Maciej Terlecki.

W dorosłej kadrze Szymkowiak zadebiutował 6 września 1997 roku w wygranym 1:0 meczu z Węgrami za kadencji Janusza Wójcika. Pierwszą bramkę zdobył w zwycięskim spotkaniu 5:0 z San Marino w kwietniu 2003 roku w nieudanych eliminacjach do Euro 2004. Następnie pomocnik był ważnym ogniwem kadry Pawła Janasa w eliminacjach do mundialu w 2006 roku. Na samym turnieju także wystąpił w dwóch meczach - Ekwadorem (0:2) i Kostaryką (2:1).

W wieku zaledwie 30 lat Szymkowiak skończył z zawodowym graniem w piłkę

Po mistrzostwach świata w Niemczech Mirosław Szymkowiak wystąpił jeszcze w dwóch meczach reprezentacji Polski pod wodzą Leo Benhakkera. Ostatni raz biało-czerwoną koszulkę założył 2 września 2006 roku. Z końcem 2006 roku postanowił zakończyć piłkarską karierę w wieku 30 lat, a w sierpniu 2007 roku FIFA rozwiązała jego kontrakt z Trabzonsporem. W sumie w kadrze rozegrał 33 spotkaniach, w których strzelił trzy bramki i zanotował sześć asyst.

Po zakończeniu zawodowego grania w piłkę w 2006 roku Szymkowiak próbował swoich sił jako ekspert telewizyjny w stacji Canal+ Sport. Trzy lata później założył Akademię Piłkarską 21 im. Henryka Reymana wraz z Tomaszem Frankowskim. Były reprezentant Polski spróbował także swoich sił w innej branży. Znany z nieszablonowych fryzur Szymkowiak otworzył w Krakowie dwa salony piękności. Od kilku lat rzadko zabiera głos w sprawach związanych z futbolem.

Po zakończonej karierze dwa razy wrócił do gry w piłkę. Rozegrał jeden mecz w 2014 roku dla Prądniczanki Kraków, a w 2020 roku dołączył do występującego w lidze okręgowej LKS-ie Szaflary, w którym występował do 2022 roku.