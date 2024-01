Przełom! Lewandowski nie zrobił tego od dwóch miesięcy. Wymowna reakcja

Wymowna była reakcja Lewandowskiego, gdy koledzy przytulali go i gratulowali zdobycia bramki. Twierdząco kiwał głową, jakby chciał powiedzieć, że właśnie takich podań potrzebuje, by wrócić do formy. Wydawał się prosić o więcej, motywować do kolejnych zagrań. Ilkay Gundogan rzeczywiście podał mu świetnie, w tempo, między obrońców Osasuny. Polak zrobił resztę - samym ruchem w odpowiednim kierunku wymusił podanie, przyjęciem wślizgnął się przed rywala, a precyzyjnym strzałem wszystko zakończył. Wreszcie wszystko zrobił w tempie - bez żadnego zbędnego trącenia piłki, bez choćby ułamka sekundy zastanowienia i najmniejszych wątpliwości.

REKLAMA

Zobacz wideo Ależ słowa Bożydara Iwanowa o reprezentacji Polski

Lewandowski świętował gola ślizgiem na kolanach. Radość, może też ulga, były uzasadnione - w końcu bowiem strzelił gola, który ma duże znaczenie. Ostatni taki? 12 listopada, gdy jego dwa trafienia pozwoliły pokonać 2:1 Deportivo Alaves. Od tamtej pory strzelał jeszcze tylko w przegranym 2:4 meczu z Gironą i cztery dni temu w spotkaniu Pucharu Króla z czwartoligowym Barbastero (3:2). Brakowało mu ważnego gola, po którym nic nie zmąciłoby radości. Ten, będący przepustką do finału Superpucharu z Realem Madryt, takim właśnie jest i może pomóc Polakowi odbudowywać pewność siebie.

"Nowa era" bliska załamania już po roku

Rok temu, w tym samym miejscu - w Arabii Saudyjskiej, w miniturnieju dla czterech drużyn o Superpuchar Hiszpanii, Barcelona najpierw pokonała Betis, a później Real Madryt i zdobyła pierwsze trofeum z Xavim Hernandezem jako trenerem i Robertem Lewandowskim na boisku. To był przełom. Zaraz po meczu piłkarze paradowali z pucharem i krzyczeli, że to początek nowej ery, że zostawiają za sobą problemy, że zrzucają z pleców olbrzymi ciężar i ruszają po kolejne tytuły. Wtedy pierwszy raz pokazali, że mogą triumfować bez Leo Messiego, pokonać w ważnym meczu rywala z najwyższej półki (wcześniej przegrywali prestiżowe mecze z Bayernem Monachium, Interem i właśnie Realem), a Xavi, taktycznie przechytrzając Carlo Ancelottiego, uciszył krytyków. Co najważniejsze - to wszystko później się sprawdziło, a sezon skończył się zdobyciem mistrzostwa Hiszpanii.

Ale już rok później "nowa era" jest bliska załamania. Barcelona znów wyleciała do Arabii Saudyjskiej, by znaleźć punkt zaczepienia na resztę sezonu. Rok temu miała pięć punktów przewagi w ligowej tabeli, ale była już poza Ligą Mistrzów. Teraz w lidze jest trzecia, siedem punktów za Realem i Gironą, ale za to czeka na mecz 1/8 Ligi Mistrzów z Napoli. Nie brzmi to bardzo źle, a przynajmniej nie odbiera całkowicie nadziei na udany sezon. Ale to dla Barcelony charakterystyczne, że wyniki nie mówią wszystkiego i są lepsze niż sama gra. W ostatnich tygodniach drużyna Xaviego wygrywała, ale nikogo nie przekonała: męczyła się z Las Palmas i Almerią, nawet z czwartoligowcem straciła dwie bramki. Cierpiała właściwie w każdym meczu. Zawodziła w ataku i w obronie. Była zewsząd krytykowana, a Xavi nigdy nie był głośniej kwestionowany. Znów w Rijadzie to wszystko miało się zmienić.

Kroczek naprzód. Klasyk w finale Superpucharu Hiszpanii

Ale w piłce nic nie dzieje się ot tak. Mecz z Osasuną, choć pierwszy od połowy września wygrany różnicą więcej niż jednej bramki, stał na niskim poziomie. Nie da się go nawet porównać z pierwszym półfinałem między Atletico a Realem Madryt (3:4), w którym kipiało od emocji i jakościowych zagrań. Barcelona dalej jest pogrążona w marazmie, ale zaczyna polegać na indywidualnościach - w jednej akcji błysnęli Lewandowski i Gundogan, a po wejściu na boisku w drugiej połowie dobrze spisywał się Joao Felix czy strzelec drugiego gola - Lamine Yamal. To niebezpiecznie w kontekście reszty sezonu, ale na Osasunę wystarczyło.

Półfinał nie odczarował ostatnich tygodni. Wiele prawd wciąż obowiązuje - wciąż żaden z piłkarzy Barcelony nie jest w lepszej formie, niż był w poprzednim sezonie. Pojawiają się przebłyski: podania Gundogana, wreszcie istotny gol Lewandowskiego, niezłe wejście Felixa. Długimi fragmentami wciąż można było pomyśleć, że zawodnicy Barcelony grają ze sobą pierwszy raz i nie mają żadnych schematów ani klarownego pomysłu, jak zaskoczyć rywala. Podobnie jest w przypadku Lewandowskiego - już od kilku miesięcy wszystko, co robi na boisku, zabiera mu odrobinę więcej czasu. I w kilku akcjach przeciwko Osasunie było podobnie. Często też opuszczał pole karne, a później był zagubiony i przegapiany przez kolegów. A gdy już zdołał się w polu karnym odnaleźć, to wykorzystał dopiero trzecią okazję - w pierwszej uderzył w bramkarza, a w drugiej, po rzucie rożnym, oddał niecelny strzał głową. Lepiej było za to z jego precyzją przy podaniach - wykonał ich 17, z czego 14 było dokładnych.

Ten mecz to kroczek do przodu - i w przypadku Barcelony, i w przypadku Lewandowskiego. Teraz trzeba poczekać, czy pojawi się kolejny. Już w niedzielę spotkanie z Realem Madryt. Dopiero zwycięstwo w finale faktycznie może zmienić kurs na resztę sezonu.