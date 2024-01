Sceny we Włoszech. Ojciec piłkarza sam wymierzył sprawiedliwość rywalowi [WIDEO]

Piłka nożna wywołuje sporo emocji, nawet gdy mowa o rozgrywkach na stosunkowo niskim poziomie. Wielokrotnie zawodnicy nie są w stanie utrzymać nerwów na wodzy i dochodzi do przepychanek. Często "bohaterami" są też kibice, którzy wbiegają na murawę i próbują na własną rękę wymierzyć sprawiedliwość. Rzadko się jednak zdarza, by to bliscy piłkarzy doprowadzali do zamieszek. A do takiego właśnie incydentu doszło po zakończonym niedzielnym spotkaniu 20. kolejki Serie C pomiędzy Ceseną FC i Olbią Calcio 1905.

REKLAMA

Zobacz wideo Amp futbol w Kosowie. Większość zawodników straciła kończyny w wyniku konfliktu zbrojnego

Niecodzienna sytuacja w meczu Serie C. Ojciec piłkarza nie wytrzymał po kontuzji syna. Chciał sam wymierzyć sprawiedliwość

Meczowi towarzyszyło wiele przemocy. Piłkarze ścierali się na boisku, a wskutek jednej z akcji rozcięcia łuku brwiowego doznał Cristian Shpendi, napastnik Ceseny. Mimo wszystko oprawcy, a więc bramkarzowi rywali, Filippo Rinaldiemu, to zachowanie uszło na sucho. Nie został on w żaden sposób ukarany przez sędziego, co spotkało się z niezadowoleniem ojca poszkodowanego. Ten poczekał jednak do zakończenia meczu, po czym sam zapragnął wymierzyć sprawiedliwość.

Do sieci trafiły już nagrania, na których widać, jak po ostatnim gwizdku rodzic Shpendiego wbiegł na boisko i popędził w kierunku golkipera Olbi. Przebiegł niemal przez połowę boiska, a kiedy dotarł do zawodnika, to natychmiast wymierzył cios. Na akt agresji szybko zareagowali piłkarze stojący obok bramkarza - próbowali powstrzymać ojca Shpendiego. Chwilę później do akcji wkroczyła też ochrona.

Dopiero kilka godzin po incydencie głos w sprawie zabrała Cesena i publicznie potępiła zachowanie krewnego piłkarza. "W nawiązaniu do wydarzenia, które miało miejsce wczoraj przy okazji meczu Cesena - Olbia, klub stanowczo potępia zachowanie członka rodziny naszego piłkarza, dystansując się od wszelkich form przemocy i niesportowego zachowania, które nie mają nic wspólnego z zasadami fair play" - czytamy. Drużyna zapowiedziała też przeprowadzenie dochodzenia, które ma wyjaśnić, jak doszło do incydentu.

Agresor tłumaczy się z zachowania. "Chwila słabości"

Głos w sprawie zabrał sam antybohater wydarzeń, a więc ojciec napastnika. - Jestem przerażony i wściekły na siebie za to, jaki przykład dałem wczoraj. Jako głowa rodziny zawsze starałem się uczyć dzieci szacunku do drugiego człowieka. W związku z tym mojego czynu nie mogę usprawiedliwić. To była chwila słabości. Doprowadził mnie do niej widok zakrwawionego syna. Mimo wszystko mój gest był niewybaczalny. Pragnę wszystkich przeprosić, bo wiem, że swoim zachowaniem złamałem wszelkie wartości, w które wierzę i które zawsze starałem się przekazać rodzinie - podkreślił, cytowany przez fanpage.it.

Niewykluczone, że za tak bestialskie zachowanie krewnego piłkarza ukarany zostanie sam klub. Mowa o sankcji finansowej. Kara z pewnością nie ominie ojca napastnika. Ten może dostać wieloletni zakaz stadionowy.

Finalnie mecz zakończył zwycięstwem Ceseny 1:0. Dzięki temu klub umocnił się na prowadzeniu w grupie B. Z kolei rywale znajdują się na przedostatnim, a więc 19. miejscu i są bliscy spadku.