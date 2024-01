Szybko poszło! Piłkarze przejrzeli na oczy. Chcą uciec ze złotego więzienia

Jeszcze kilka miesięcy temu kluby pokroju Al Hilal, Al Nassr, Al Ahli czy Al Ittihad jawiły się jako anonimowe w świadomości europejskich kibiców. Saudyjska ofensywa transferowa zmieniła wszystko. Neymar, Cristiano Ronaldo, Sergej Milinković-Savić czy Roger Ibanez - to tylko niektórzy zawodnicy, którzy zdecydowali się kontynuować karierę na Półwyspie Arabskim. Polacy mogli z kolei śledzić losy Czesława Michniewicza. Były selekcjoner prowadził Abha Club, ale został zwolniony.

Wielkie gwiazdy chcą uciekać z Arabii Saudyjskiej! Wśród nich Benzema

W Saudi Pro League z dnia na dzień zaczęli grać piłkarze o uznanej marce. Saudyjczycy potrafili także skusić młode talenty, takie jak Gabri Veiga. Okazuje się jednak, że nie dla wszystkich Półwysep Arabski stał się ziemią obiecaną. Sports Illustrated informowało, że występujący w Al Ahli Roberto Firmino może wrócić do Europy po ledwie półrocznej przygodzie w nowych barwach.

W poniedziałek włoski serwis Calcio Mercato ujawnił kolejne nazwiska, dla których gra w Arabii Saudyjskiej nie jest już atrakcyjna. Gra w piłkę staje się "złotym więzieniem". Jordan Henderson - były kapitan Liverpoolu - obecnie występujący w Al-Ettifaq "jest zdesperowany, by powrócić do Anglii nawet na wypożyczenie". - Tyle że teraz, po pełnym kontrowersji transferze do Al-Ettifaq trenowanym przez Stevena Gerrarda, cała Wielka Brytania jest przeciwko Hendersonowi, który jako ambasador praw społeczności LGBTQ+ zgodził się pracować w kraju, w którym homoseksualizm jest przestępstwem - pisze Calcio Mercato.

W grę może wchodzić nie tylko powrót do ojczyzny. - Jordan Henderson zaoferował się Bayernowi Monachium i Bayerowi Leverkusen, próbując opuścić Arabię Saudyjską. Anglik desperacko pragnie powrotu do Europy i uważa się, że jest niezadowolony z frekwencji na cotygodniowych meczach w Arabii Saudyjskiej - informuje TalkSport.

Podobnie sytuacja ma się z Karimem Benzemą. Zdobywca Złotej Piłki w 2022 roku również może nie być już zainteresowany grą w Al-Ittihad. Jego klub zajmuje dopiero 7. miejsce w tabeli i do liderującego Al-Hilal traci aż 25 punktów. Nijak się to ma do planów Francuza, by w Arabii Saudyjskiej zdobyć mistrzowski tytuł. - Benzema poprosił o trzy dni urlopu ze względu na szczególne okoliczności. W czwartek wieczorem udał się do Madrytu - czytamy.

Na początku stycznia rodak Benzemy, Louis Saha powiedział, że widziałby go w Manchesterze United: - Mógłby wstrząsnąć linią ataku United, tego właśnie potrzebują. Karim jest nadal bardzo profesjonalnym facetem, jest typem napastnika, od którego Hojlund będzie się uczyć, ale to tylko fantazja - zaznaczył.

Niewykluczone więc, że w perspektywie czasu liga saudyjska skończy jak liga chińska. Kilka lat temu piłkarze wyjeżdżali z Europy do Państwa Środka. Ten trend jednak już minął.