Smutny schyłek życia Franza Beckenbauera. Anglicy ujawniają przykre fakty

W poniedziałek w godzinach popołudniowych niemieckie media przekazały tragiczne wieści. W wieku 78 lat zmarł legendarny Franz Beckenbauer. "Z głębokim smutkiem informujemy, że mój mąż i nasz ojciec, Franz Beckenbauer, odszedł spokojnie we śnie wczoraj, w niedzielę, otoczony rodziną. Prosimy o opłakiwanie go w ciszy i powstrzymanie się od zadawania jakichkolwiek pytań" - przekazała rodzina. Niemiec zakończył profesjonalną karierę w 1983 roku i był przez lata kojarzony głównie z Bayernem Monachium, w którym był nie tylko piłkarzem, ale też trenerem, prezesem i honorowym prezydentem.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski pominięty! Błaszczykowski komentuje

Śmierć syna i skandal związany z mundialem. Smutny schyłek życia legendy

Brytyjskie media wspominają, jak wyglądał smutny schyłek życia Beckenbauera. Były piłkarz zmagał się z demencją i chorobą Parkinsona, a także był po operacji serca. Beckenbauer był też zamieszany w korupcję, gdy ważyły się prawa do organizacji mistrzostw świata w 2006 roku. Robert Louis-Dreyfus, były szef koncernu Adidas, miał przeznaczyć 10,3 mln franków szwajcarskich w ramach łapówki, by kupić cztery głosy przedstawicieli krajów azjatyckich. Wtedy niemiecka federacja przekazała 6,7 mln euro do FIFA w ramach zwrotu pożyczki od Louisa-Dreyfusa. Działacz zaprzeczył zarzutom, ale wziął na siebie odpowiedzialność za błąd federacji.

Podczas dochodzenia w Szwajcarii pogorszył się stan zdrowia Beckenbauera. Dodatkowo 31 lipca 2015 roku zmarł jego syn Stephan w wieku 46 lat, który również był piłkarzem Bayernu. Syn "Kaisera" zmarł z powodu guza mózgu, który zdiagnozowano u niego dwa lata wcześniej. Wcześniej Franz Beckenbauer przekazał w jednym z wywiadów, że żałuje tego, iż stawiał piłkę nożną nad rodzinę, bo był złym ojcem i nigdy go nie było wśród najbliższych. "Daily Mail" przypomina też, że w 2019 roku Beckenbauer stracił wzrok w prawym oku po wypadku na turnieju golfowym jego imienia.

Beckenbauer był niezwykle utytułowanym piłkarzem - pięć mistrzostw Niemiec, cztery krajowe Puchary, trzy Puchary Europy, Puchar Interkontynentalny czy dwie Złote Piłki (1972 i 1976). Dodatkowo jest jedną z trzech osób obok Didiera Deschampsa (obecny selekcjoner Francji - red.) i Mario Zagallo (zmarł 6 stycznia br.), która wygrała mistrzostwo świata zarówno jako zawodnik, jak i trener. - Jako zawodnik, trener, prezydent, człowiek: niezapomniany. Nikt nigdy mu nie dorówna. Ludzie mogą powiedzieć, że oglądali piłkę nożną w czasach Franza Beckenbauera - mówił Uli Hoeness, prezes Bayernu po śmierci Beckenbauera.