Fernando Santos wylądował. Były selekcjoner jest już w nowym klubie [WIDEO]

Fernando Santos zapisał się w historii reprezentacji Polski jako jeden z najgorszych selekcjonerów od lat. Portugalczyk poprowadził Biało-Czerwonych w zaledwie sześciu meczach, ale to wystarczyło, żeby pozostawił po sobie spaloną ziemię. Jego kadra była całkowicie rozbita, nie pomagały jej też afery wokół PZPN-u. To jednak nie zmienia tego, że brak awansu na Euro 2024 jest przede wszystkim konsekwencją jego pracy szkoleniowej.

Fernando Santos wylądował. Portugalczyk jest już w Turcji

Dlatego informacja o tym, że zaledwie kilka miesięcy po zwolnieniu udało mu się znaleźć pracę w tak uznanym klubie jak Besiktas miała prawo zdziwić kibiców. Po zakończeniu pracy przez Santosa spodziewano się raczej, że jeżeli jeszcze zostanie zatrudniony to np. w Arabii Saudyjskiej. Podobna plotka w trakcie jego kadencji spowodowała zresztą bardzo nerwową reakcję PZPN-u.

Tymczasem Portugalczyk trafił do jednego z najbardziej utytułowanych klubów w Turcji. 16-krotny mistrz kraju zajmuje obecnie 6. miejsce w ligowej tabeli, a Santos trafia tam z łatką szkoleniowca o wielkim doświadczeniu.

Były selekcjoner Biało-Czerwonych rwie się do pracy. Już w poniedziałek 8 stycznia przyleciał do Turcji. Na lotnisku przywitali go dziennikarze oraz działacze Besiktasu. Fernando Santos wykonał przy okazji gest orła, który jest symbolem tego klubu.

We wtorek 9 stycznia o godzinie 14:00 ma się odbyć konferencja prasowa, na której Portugalczyk zostanie oficjalnie przedstawiony jako nowy trener Besiktasu. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo i tłumaczone na języki turecki, angielski i portugalski.

Fernando Santos podpisał kontrakt do czerwca 2025 roku. Pierwszy mecz, w którym powinien poprowadzić Besiktas odbędzie się 13 stycznia. Tego dnia prowadzony przez niego zespół podejmie na własnym stadionie Fatih Karagumruk, czyli obecnie 18. drużynę ligi.