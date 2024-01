Były piłkarz Pogoni wywołał skandal za granicą. Kibice: To było oszustwo

Paweł Cibicki to były piłkarz Pogoni Szczecin, w której barwach wystąpił w zaledwie 19 meczach. Obecnie odpokutowuje karę nałożoną na niego przez Szwedzki Sąd Najwyższy. W grudniu 2021 roku został skazany za przyjęcie łapówki za ustawienie meczu Kalmar FF - IF Elfsborg w 2019 roku. Pozostaje zawieszony do 2025 roku. Niewykluczone, że to nie koniec jego kłopotów. Pojawiły się kolejne doniesienia stawiające go w złym świetle.

3 Fot. Krzysztof Hadrian / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl