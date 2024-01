Bolesne wyznanie legendy piłki nożnej. "Przez bardzo długi czas kłamałem"

Thierry Henry to niekwestionowana legenda piłki nożnej. Z reprezentacją Francji zdobył mistrzostwo świata (1998 r.) i Europy (2000 r.), był także wielką gwiazdą Arsenalu, z którego trafił do FC Barcelony i z nią wygrał Ligę Mistrzów. Okazuje się, że w trakcie niezwykle imponującej kariery musiał zmagać się z wielkimi przeciwnościami.

Thierry Henry opowiedział o problemach ze zdrowiem. "Płakałem każdego dnia"

Henry był gościem podkastu Stevena Bartletta "The Diary Of A CEO" i tam opowiedział o najtrudniejszych okresach w swoim życiu. Jednym z nich była pandemia, w trakcie lockdownu był trenerem Montrealu Impact i nie miał możliwości spotkać się ze swoimi bliskimi. - Płakałem każdego dnia - przyznał.

To było dla niego tym bardziej bolesne, że już wcześniejsze lata były dla niego niezwykle trudne. - Przez całą karierę musiałem mieć depresję. Czy coś z tym zrobiłem? Nie. Przez bardzo długi czas kłamałem, ponieważ społeczeństwo nie było gotowe na to, co miałem do powiedzienia - oznajmił.

Thierry Henry miał bardzo wymagającego ojca. "Byłem zaprogramowany na sukces"

Według 46-latka źródłem jego problemów było to, co przez co przechodził w dzieciństwie. Jego ojciec od najmłodszych lat oczekiwał od niego, że zostanie wielkim piłkarzem. - Byłem zaprogramowany na sukces - powiedział. Opowiedział też historię z czasów młodzieńczych, która dobrze obrazuje, z czym się zmagał. - Wygraliśmy mecz 6:0, a ja strzeliłem sześć goli. Ale zawsze chodziło o to, czego nie zrobiłem. Słyszałem: "straciłeś piłkę, źle dośrodkowałeś". To może cię zbudować albo cię złamać. Zdecydowałem, że mnie to zbuduje - wyjawił.

Przez to później dla Henry'ego najważniejsze było to, aby nikogo nie zawieść. - Nie bałem się porażek, one cię kształtują. Bardziej bałem się, że nie przypodobam się ludziom - wyznał. Cały czas towarzyszyły mu oczekiwania jego ojca, które chciał spełnić.

Po zakończeniu imponującej kariery piłkarskiej Thierry Henry został trenerem. W tej roli nie wiedzie mu się aż tak dobrze, w przeszłości bez sukcesów prowadził Monaco oraz wspomniany Montreal Impact, był także asystentem selekcjonera reprezentacji Belgii. W sierpniu zeszłego roku został selekcjonerem reprezentacji Francji U-21, z sześciu dotychczasowych meczów cztery wygrał i dwa przegrał.