Santos sięga po piłkarza, który pogrążył Polaków! To ma być jego pierwszy transfer

Był 13 września 2023 roku kiedy PZPN poinformował o zwolnieniu Fernando Santosa. 69-latek pracował z naszą kadrą niespełna dziewięć miesięcy. Po rozstaniu z Polską zdecydował się powrócić do piłki klubowej. W niedzielę 7 stycznia oficjalnie przedstawiono Portugalczyka jako nowego szkoleniowca Besiktasu.

Fernando Santos chce swojego byłego podopiecznego. Ten kilka lat temu pogrążył Polskę

Choć od podpisania umowy z tureckim zespołem minęła dopiero niespełna doba, to były selekcjoner reprezentacji Polski już ostro zabrał się do pracy i szuka nowych piłkarzy do klubu. Jak przekazał dziennikarz Nicolo Schira, Besiktas jest zainteresowany pozyskaniem Renato Sanchesa, a więc zawodnika, z którym Santos bardzo dobrze zna się z kadry portugalskiej.

Sanches przebywa obecnie na wypożyczeniu w AS Romie. Według dziennikarza Jose Mourinho nie chce jednak dalej współpracować z tym graczem i niewykluczony jest jego powrót do PSG już zimą. To z kolei mógłby wykorzystać Besiktas i sprowadzić pomocnika do Turcji.

Dla zawodnika praca z Santosem mogłaby być szansą na odbudowę. Ostatni czas nie jest udany dla 26-latka. W trwającym sezonie Serie A rozegrał tylko pięć spotkań i zdobył jedną bramkę. W Paryżu też nie spisywał się wybitnie - w 27 meczach zdobył tylko dwa gole.

Jeszcze całkiem niedawno, bo na Euro 2016, Sanches był prawdziwą gwiazdą reprezentacji Portugalii i w wieku zaledwie 18 lat został mistrzem Europy. W spotkaniu ćwierćfinałowym przeciwko Polsce był jednym z bohaterów - zdobył bramkę na 1:1. Ostatecznie do wyłonienia półfinalisty potrzebne były rzuty karne, w których górą byli Portugalczycy.