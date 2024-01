Iga Świątek, Bartosz Zmarzlik, Aleksander Śliwka - oto trójka najlepszych polskich sportowców 2023 roku wybrana podczas 89. plebiscytu "Przeglądu Sportowego". W tym roku największym zaskoczeniem okazał się brak w czołowej dziesiątce Roberta Lewandowskiego. Piłkarz ostatecznie został sklasyfikowany na 17. miejscu.

Łukasz Kaczmarek skomentował brak Roberta Lewandowskiego w czołówce plebiscytu

Miejsce Lewandowskiego dla jednych okazało się sporym zaskoczeniem, a jeszcze inni byli z tego powodu zadowoleni. Do tej pierwszej grupy należy siatkarz Łukasz Kaczmarek, który również został wyróżniony na Gali Mistrzów Sportu. Pojawił się on na scenie przy okazji wręczania nagrody dla drużyny roku, którą została reprezentacja Polski w siatkówce.

- Ma słabszy sezon i ludzie się od niego odwracają. Nie podoba mi się to. Tyle zrobił dla kraju, że to naprawdę niesamowite - przyznał Kaczmarek na "Kanale Sportowym" zapytany o Lewandowskiego i dodał: - Był, jest i będzie naszą wizytówką. Każdy kraj chciałby mieć taką ikonę sportu. Patrząc kategoriami sprzed 15-20 lat, nie do pomyślenia było, żeby Polak grał w Barcelonie, Bayernie Monachium i zdobywał gole. Dla mnie krytyka jest niezrozumiała.

Łukasz Kaczmarek po raz kolejny został wyróżniony na gali. - Dla mnie to była trzecia gala i trzeci raz zostałem w wyróżnionej drużynie roku. To było coś niesamowitego. Nie myśleliśmy, kto może nas zdetronizować czy nie śmiejemy się z naszych piłkarzy. Jesteśmy jedną rodziną. W 2023 roku wygraliśmy wszystko, co mogliśmy, więc to była nasza nagroda za cały rok - dodał.

Przed polskimi siatkarzami kolejny ważny rok - w lipcu w Paryżu rozpoczną się igrzyska. Olimpijski medal jest celem naszej kadry. Zwłaszcza że od 1976 roku nie udało się go zdobyć. Ponadto na pięciu ostatnich turniejach Biało-Czerwoni kończyli rywalizację na ćwierćfinale. Wszyscy mają nadzieję, że zmieni się to za kilka miesięcy we Francji.