Strzelił gola, a 10 minut później walczył o życie. Piłkarze łapali się za głowy [WIDEO]

W sobotę o godzinie 17:00 Umm Salal zmierzył się z Al-Arabi w finale Qatar Stars League Cup. Ta pierwsza drużyna świetnie rozpoczęła to starcie i objęła prowadzenie już po sześciu minutach. Na listę strzelców wpisał się Andy Delort. Niedługo później na boisku doszło do dramatycznych wydarzeń.

Andy Delort upadł na murawę. Piłkarze łapali się za głowy

W 16. minucie Algierczyk nagle zaczął kręcić się w kółko i upadł na murawę bez kontaktu z rywalem. Po chwili zaczął mieć drgawki. Błyskawicznie została udzielona mu pomoc, a zszokowani piłkarze łapali się za głowy. Po dłuższej chwili zawodnik opuścił murawę. Jego miejsce zajął Nasser Al-Nasr i spotkanie zostało wznowione.

Na szczęście nie doszło do tragedii, a Delort został później sfilmowany, jak porusza się o własnych siłach. Obecnie nie wiadomo, co było przyczyną jego zasłabnięcia. Zawodnik uspokoił również kibiców i przekazał, że wszystko jest w porządku. "Dziękuję wszystkim za wiadomości, wszystko wróciło do normy" - napisał na Instagramie.

Spotkanie Umm Salal z Al-Arabi było bardzo emocjonujące. Ekipa Delorta szybko strzeliła kolejne gole i prowadziła 3:0. Sytuacja rywali jeszcze bardziej się skomplikowała po tym, jak Ahmad Moein Doozandeh obejrzał czerwoną kartkę. Mimo to zdołali doprowadzić do wyrównania i w 81. minucie objęli nawet prowadzenie 4:3. W doliczonym czasie gry Umm Salal zdobyło jednak wyrównującą bramkę i rywalizację rozstrzygnęły rzuty karne. W nich lepsze okazało się Umm Salal i ostatecznie triumfowało w Qatar Stars League Cup.

Andy Delort trafił do tego klubu ubiegłego lata z Nantes. W bieżącym sezonie jest w dobrej dyspozycji. W 12 meczach strzelił pięć goli i zaliczył cztery asyst. Napastnik jest także reprezentantem Algierii. W narodowych barwach ma na koncie 15 spotkań i dwie bramki.