Fernando Santos ma nową pracę! Poprowadzi krajowego giganta

Kadencja Fernando Santosa w reprezentacji Polski była, mówiąc krótko, totalnym nieporozumieniem. Portugalczyk od pierwszego zgrupowania sprawiał wrażenie, jakby został tam przyprowadzony za karę, a za tym poszły fatalna gra i jeszcze gorsze wyniki.

Biało-Czerwoni pod wodzą Portugalczyka przegrali aż trzy z pięciu meczów eliminacyjnych - z Czechami (1:3), Mołdawią (2:3) oraz Albanią (0:2). Wygrali tylko u siebie z Albanią i Wyspami Owczymi, a także szczęśliwie ograli Niemców 1:0 w meczu towarzyskim. Santos, który do reprezentacji Polski miał wprowadzić nową jakość, która pozwoliła m.in. doprowadzić Portugalię do mistrzostwa Europy w 2016 roku, został zwolniony już we wrześniu, a jego miejsce zajął Michał Probierz.

Fernando Santos znalazł nową pracę. Poprowadzi Besiktas Stambuł

Po ponad trzech miesiącach od zwolnienia przez PZPN Fernando Santos znalazł nową pracę. W niedzielę 69-letni trener został zaprezentowany jako nowy szkoleniowiec Besiktasu Stambuł. "Witamy w nowym domu" - powitał Portugalczyka turecki klub.

Santos w Stambule będzie miał do dyspozycji również trzech asystentów, którzy pomagali mu w reprezentacji Polski - Joao Costę, Fernando Justino oraz Ricardo Santosa. Portugalski sztab uzupełni także Jorge Rosario.

Santos będzie już czwartym trenerem Besiktasu w tym sezonie po legendarnym Senolu Gunesu, Buraku Yilmazie oraz Rizie Calambayu. To dobrze obrazuje, jaki bałagan panuje obecnie w klubie ze Stambułu, którego niepowodzenia muszą rozwścieczać kibiców. Tym bardziej że świetnie spisują się ich najwięksi rywale - Galatasaray oraz Fenerbahce. Wcześniej z powodu złej postawy zawieszono kilku ważnych zawodników, a np. Eric Bailly już zdążył się przenieść do hiszpańskiego Villarrealu.

Besiktas w tureckiej SuperLig zajmuje dopiero piąte miejsce z dorobkiem 29 punktów w 18 kolejkach i aż osiemnastopunktową stratą do prowadzącego Fenerbahce. W Lidze Konferencji Europy turecki klub zupełnie sobie nie poradził w grupie z Clubem Brugge, Bodo/Glimt oraz FC Lugano, zdobywając tylko cztery punkty i to po zwycięstwie dopiero w ostatnim meczu z Lugano.

Debiut Fernando Santosa w Besiktasie powinien nastąpić w sobotę 13 stycznia, gdy nowy klub Portugalczyka podejmie w lidze Fatih Karagumruk.