Szymański znowu błysnął! Znakomicie to zrobił [WIDEO]

Istanbulspor po 17 kolejkach tureckiej ekstraklasy zgromadził zaledwie pięć punktów i jest czerwoną latarnią ligi. Dlatego w niedzielę 7 stycznia faworytem na stadionie rywali była ekipa Fenerbahce Stambuł. Piłkarze Ismaila Kartala w wielkim stylu pokonali rywali, a kolejny raz błysnął Sebastian Szymański. To jednak kto inny skradł show.

Sebastian Szymański z kolejną asystą. Cengiz Under błysnął w meczu Fenerbahce

Fenerbahce zaczęło spotkanie tak, jak przystało na wielkich faworytów. Już w szóstej minucie gry do siatki trafił Cengiz Under i był 1:0 dla gości. Istanbulspor jednak zaskoczył i odgryzł się przeciwnikom, kiedy w 32. minucie na 1:1 wyrównał Muammer Sarikaya.

Fenerbahce nie miało jednak zamiaru dać rywalom długo cieszyć się z trafienia. Już dwie minuty później kolejny raz piłkę do siatki wbił Under, a już w 44. minucie skompletował hat-tricka. Jeszcze w doliczonym czasie gry pierwszej połowy na 4:1 trafił Edin Dzeko.

Na początku drugiej części meczu wreszcie obejrzeliśmy błysk Sebastiana Szymańskiego. Pomocnik wyprowadził dobrą akcję środkiem pola i zabrał za sobą dwóch obrońców. Tym samym zrobił miejsce na prawej stronie i tam posłał piłkę do Undera. Turek huknął lewą nogą bez przyjęcia i podwyższył wynik spotkania na 5:1, a sam miał na koncie już cztery gole.

Dla Sebastiana Szymańskiego była to już 11 asysta w sezonie 2023/24. W 30 meczach Polak dołożył do tego jeszcze 11 goli i śmiało można stwierdzić, że są to dla niego najlepsze rozgrywki w karierze. Ponadto jego drużyna wygrała mecz 5:1 i dopisała kolejne trzy punkty do ligowej tabeli. Tym samym pozostała na pozycji liderów z 47 punktami na koncie. Drugie Galatasaray traci do zespołu Polaka trzy punkty, ale rozegrało też o jedno spotkanie mniej.