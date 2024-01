Miejsce Lewandowskiego zmartwi wszystkich piłkarzy. Ziściła się wizja sprzed lat

Plebiscyt "Przeglądu Sportowego" i "Polsatu" to doskonały barometr społecznych nastrojów, a 800 tys. głosujących w tegorocznej edycji pozwala stwierdzić, kogo polski kibic nosi w sercu i czyje sukcesy zapisały się w jego głowie. To ani konkurs sympatii, ani igrzyska dla statystyków, a coś pomiędzy. Sukcesy są bardzo ważne, ale docenia się je chętniej, gdy odnoszący je sportowiec da się lubić i łatwo się z nim utożsamiać. Dlaczego zatem Robert Lewandowski pierwszy raz od 2010 roku wypadł poza czołową dziesiątką?

REKLAMA

Zobacz wideo

W narodzie przybywa Pawłów Fajdków

2023 nie był dla niego ani wspaniały, ani beznadziejny. Był - jak na jego standardy - przeciętny indywidualnie i zadowalający drużynowo. Zdobycie mistrzostwa i Superpucharu Hiszpanii już w pierwszym sezonie po transferze do Barcelony, która przechodziła kadrową rewolucję i przed jego przyjściem znajdowała się na ostrym zakręcie, to niezaprzeczalny sukces. Za to pożegnanie z Ligą Mistrzów już w fazie grupowej, a z Ligą Europy po pierwszym dwumeczu z Manchesterem United to oczywista porażka. Dalej też nie jest jednoznacznie - Lewandowski został królem strzelców w La Liga, ale 13 z 23 goli strzelił jeszcze przed mundialem w Katarze, a zatem w 2022 roku. Drugą część sezonu miał słabszą, goli strzelał mniej, ale na koniec i tak uzbierał ich w sumie więcej niż Ousmane Dembele, Raphinha, Ansu Fati i Ferran Torres łącznie. I gdyby głosowanie zamknąć w maju, Lewandowski w gronie najlepszych sportowców znalazłby się na pewno i zebrał sporo komplementów. Ale choć sezon piłkarski się skończył, to rok biegł dalej, a jego forma słabła.

Zamknął go ostatecznie z 24 golami w 47 meczach Barcelony. Znów: jak na niego to statystyki nawet nie przeciętne, ale wciąż dobre, jeśli prześledzić historię plebiscytu i przypomnieć nazwiska laureatów kopiących piłkę, którzy o takich wynikach i grze w Barcelonie mogli jedynie pomarzyć. Euzebiusz Smolarek w 2007 roku zajął w nim drugie miejsce za Adamem Małyszem, a dwa lata wcześniej 6. miejsce był Tomasz Frankowski. Do dziesiątki w różnych latach wskakiwali też Jacek Krzynówek i Maciej Żurawski.

Ale Lewandowski grał nie tylko w Barcelonie. Przegrywał też z Czechami w Pradze, z Mołdawią w Kiszyniowie, z Albanią w Tiranie, a to właśnie wyniki reprezentacji Polski interesują kibiców najbardziej. To jego występy w kadrze śledzili z zapartym tchem, a na te z Mallorcą, Betisem czy Osasuną co najwyżej zerkali. Brak bezpośredniej kwalifikacji do Euro wzbudził silniejsze emocje niż zdobycie mistrzostwa Hiszpanii. To klimat wokół kadry, kolejne afery federacji, następne wywiady, w których więcej było bicia w innych niż we własną pierś, naznaczyły ubiegły rok. Wysyłając głosy kibice lepiej pamiętali pokrętnie i niechętnie wyjaśnianą aferę premiową niż trofeum króla strzelców w Hiszpanii. Lewandowski wypadł z dziesiątki, bo na nim - kapitanie reprezentacji i jedynym przedstawicielu polskich piłkarzy - skupił się kibicowski żal i pretensje, a on sam nie zdołał tego zamaskować osiągnięciami w klubie. Porażki reprezentacji sprawiły, że w narodzie przybyło Pawłów Fajdków - sfrustrowanych zarobkami piłkarzy, ich statusem i przywilejami. I wykorzystali tę okazję, by utrzeć im nosa.

Ziściła się wizja sprzed lat. "Niekochani"

Ten wynik to surowa recenzja wystawiona całej kadrze i federacji, a także Lewandowskiemu jako kapitanowi. Nie miał on tak słabego roku, by - według przecieków Wirtualnej Polski - znaleźć się dopiero na 17. miejscu z dwudziestu nominowanych. To miejsce nie do obrony patrząc na globalny zasięg dyscypliny sportu, którą uprawia, wysokość szczytu, na który się wdrapał i drużynowe sukcesy z Barceloną, które osiągnął. Ale w 2023 r. ziściła się wizja sprzed kilku lat, gdy kamery PZPN nagrały serial "Niekochani". Dzisiaj, po przegranych w fatalnym stylu eliminacjach i wyciągnięciu rąk po publiczne pieniądze, bohatersko wręczane przez premiera Morawieckiego, reprezentanci Polski mają wizerunek słabych, chciwych i oderwanych od rzeczywistości. A na takich niechętnie oddaje się głosy. Kibice mieli święte prawo tak zdecydować, a wszyscy polscy piłkarze powinni się tym wynikiem zmartwić.