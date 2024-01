Zburzył swój pomnik za saudyjskie miliony. "Zdrajca" sensacyjnie chce wrócić

Henderson to 81-krotny reprezentant Anglii, z którą w 2021 roku zdobył wicemistrzostwo Europy. W piłce klubowej w barwach Liverpoolu wygrał wszystko, co było do wygrania, a w barwach The Reds rozegrał 492 spotkań w ciągu 12 lat. No i w lipcu 2023 roku trafił do Al-Ettifaq FC, gdzie gra u boku m.in. Roberto Firmino, a trenerem saudyjskiego klubu jest Steven Gerrard, kolejna legenda Liverpoolu.

33-letni Henderson jednak mocno oberwał za swoją decyzję. Podstarzałemu piłkarzowi można wybaczyć, że skusiły go petrodolary. Ale przecież Jordan w Anglii nie był tylko doświadczonym piłkarzem. Był też ambasadorem mniejszości, wręcz symbolem dobra.

Ale co to za ambasador społeczności LGBTQ+, któremu nie przeszkadza surowe saudyjskie prawo. Po transferze do Al-Ettifaq uznano go za zdrajcę i hipokrytę, o czym niedawno pisał na naszych łamach Konrad Ferszter. Ludzie, których praw Henderson bronił, poczuli się sprzedani. I to za konkretną kwotę: 700 tys. funtów tygodniowo.

"Niech Henderson nie mówi już o wspieraniu środowiska LGBTQ+ i wyzna prawdę. Już wszyscy wiedzą, że ma kibiców za idiotów" - napisał Matt Dickinson z "The Times".

Henderson chce już zawijać manatki

Po kilku miesiącach w nowym klubie Henderson ma na koncie 17 meczów i cztery asysty. A także chęć, by się spakować i uciec. Jak donosi "Daily Mail", Anglik chce odejść za wszelką cenę jeszcze w styczniu.

Podobno Anglik nie może przyzwyczaić się do upałów i wilgoci panujących w Arabii Saudyjskiej, a i narzeka na brak kibiców na stadionach. Poza tym powrót do Premier League, gdzie interesują się nim Crystal Palace, Fulham oraz Newcastle, miałby mu pomóc w grze na Euro.

I dosłownie chce za wszelką cenę opuścić Bliski Wschód. "Daily Mail" informuje, że gdyby wrócił w styczniu, to musiałby zapłacić brytyjskiemu fiskusowi aż siedem milionów funtów. Jego arabskie zarobki będą wolne od brytyjskich podatków, tylko gdy Henderson wywiąże się z pierwszych dwóch lat swojego kontraktu.

Słowem, jeśli plotki o jego chęci powrotu są prawdziwe, to Anglik naprawdę musiał nie polubić Arabii.