Serce pęka. Po tych słowach żona Błaszczykowskiego zalała się łzami [WIDEO]

Gala Mistrzów Sportu to wielkie wydarzenie, gdzie w ramach plebiscytu "Przeglądu Sportowego" wybierany jest najlepszy sportowiec danego roku. W trakcie gali przyznawany jest również Superczempion nie tylko za wybitne osiągnięcia, lecz także całokształt. Podczas tegorocznej gali statuetkę Superczempiona wręczał minister sportu i turystyki Sławomir Nitras, a jej laureatem został Jakub Błaszczykowski.

Gala Mistrzów Sportu. Jakub Błaszczykowski zadedykował Superczempiona mamie. Piękne słowa

Błaszczykowski to bez wątpienia jeden z najważniejszych piłkarzy w historii naszego futbolu. W narodowej kadrze rozegrał 109 spotkań, w których strzelił 21 bramek. Był przez wiele lat jej kapitanem. Należy do Klubu Wybitnego reprezentanta, a więcej meczów z orzełkiem na piersi ma od niego jedynie Robert Lewandowski (146). Z reprezentacją grał na Euro 2012, Euro 2016 oraz mundialu 2018. W trakcie kariery grał KS-u Częstochowa, Wisły Kraków, Borussii Dortmund, Fiorentiny, VfL Wolfsburg, aby na koniec powrócić do "Białej Gwiazdy".

Z krakowskim klubem związany jest do dziś. Działa w jego strukturach. Wrócił, by pomóc mu powstać z kolan, choć na razie tej misji nie może zaliczyć do udanych. Podczas gry słynął z wielkiego zaangażowania na boisku, zawsze podkreślał swoją miłość to futbolu i barw, zwłaszcza tych narodowych. Ponadto od lat angażuje się w akcje charytatywne, sam jest założycielem fundacji "Ludzki Gest", która wspiera rozwój dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem kultury fizycznej. Wspiera także Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i Szlachetną Paczkę. Za działalność dobroczynną został odznaczony Orderem Uśmiechu, a także Medalem Świętego Brata Alberta.

Teraz za całokształt otrzymał Superczempiona, a w trakcie przemówienia nie zabrakło momentu wzruszenia. Błaszczykowski zadedykował nagrodę swojej mamie. - Chciałem tę statuetkę zadedykować jednej osobie, która nie była na żadnym moim meczu. Nie oglądała żadnego mojego meczu na żywo. Natomiast wierzę głęboko, że ze swojego sektora "Niebo" wspierała mnie zawsze. Mamo, to dla ciebie - powiedział 109-krotny reprezentant Polski. Jego słowa wzbudziły wielkie emocje u jego żony Agaty, która nie kryła wzruszenia.

Błaszczykowski podziękował również najbliższym za wsparcie w trakcie jego kariery i podkreślił, że to dla niego ogromne wyróżnienie. Z kolei najlepszego sportowca 2023 roku powinniśmy poznać ok. godziny 23:00.