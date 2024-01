Magia Lewandowskiego na treningu. On wciąż to ma. "Oh, My. Lewy" [WIDEO]

Ostatnie miesiące to niezwykle trudny czas dla Roberta Lewandowskiego. Spadła na niego ogromna krytyka nie tylko za występy w FC Barcelonie, ale również za brak bezpośredniego awansu reprezentacji Polski na przyszłoroczne mistrzostwa Europy. Hiszpański kibice powoli tracą do niego cierpliwość, wypominając mu zaawansowany wiek, a przybycie brazylijskiej perełki Vitora Roque, może tylko przyspieszyć jego odejście z zespołu. Jak się okazuje, mimo wszystko wciąż posiada gigantyczne umiejętności, którymi potrafi zaskoczyć.

Przebłysk Lewandowskiego na treningu FC Barcelony. On wciąż to ma

Podczas sobotniego treningu jedna z kamer uchwyciła niezwykle efektowny strzał naszego piłkarza. Czekając w polu karnym, otrzymał dośrodkowanie, które było jednak niedokładne, ponieważ piłka zmierzała za jego plecy. Przytomnie się zatrzymał, odwrócił się i ekwilibrystycznym uderzeniem piętą, będąc ustawionym tyłem do bramki, skierował ją do siatki.

"Oh, My. Lewy" - przekazano za pośrednictwem Twittera. "Chcemy zobaczyć to podczas meczów, a nie na treningach", "tęsknimy za starym Lewym", "doskonale, teraz prosimy o powtórkę w lidze" - pisali kibice w komentarzach.

Mimo że Lewandowski przebywał na treningu, to i tak znajdował się w centrum zainteresowania wszystkich polskich mediów. Powodem tego były rozstrzygnięcia 89. edycji plebiscytu na najlepszego sportowca 2023 roku, podczas której ogłoszono, że po raz pierwszy od 2010 roku napastnik nie został wybrany do czołowej "10" zestawienia.

Najbliższe spotkanie FC Barcelona rozegra już w niedzielę 7 stycznia, kiedy w Pucharze Króla zmierzy się z zespołem Barbastro. Do rozgrywek ligowych powróci za to w niedzielę 21 stycznia w starciu z Betisem. Po 19 kolejkach LaLiga zajmuje trzecie miejsce w tabeli z dorobkiem 41 punktów, tracąc siedem punktów do liderującego Realu Madryt.