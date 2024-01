Trzęsienie ziemi w czołowej reprezentacji! Pogrążają się w chaosie

Kiedy w latach 2016-22 reprezentację Brazylii prowadził Tite, była ona bezwzględnie jedną z najsilniejszych drużyn na świecie. Doświadczony szkoleniowiec jednak zrezygnował ze swojej posady po mistrzostwach świata w Katarze, gdzie Brazylijczycy przegrali pechowo w ćwierćfinale z Chorwacją po rzutach karnych. Pod wodzą Tite Brazylia rozegrała aż 81 meczów, z których wygrała aż 60, a przegrała tylko 6, zwyciężając chociażby w Copa America w 2019 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezes Rakowa zdradza nam plany transferowe. "Napastnik potrzebny od zaraz"

Chaos w reprezentacji Brazylii. Kolejna zmiana selekcjonera przesądzona

Po odejściu Tite w reprezentacji Brazylii, podobnie jak w tamtejszym związku CBF, panuje chaos. W trzech meczach towarzyskich w marcu i czerwcu drużynę poprowadził Ramon Menezes, szkoleniowiec kadry U-20. Po chwili, także rolę tymczasowego selekcjonera przejął trener Fluminense Fernando Dinis.

Prowadzona przez Fernando Diniza rozegrała sześć meczów eliminacji do mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Zaczęła świetnie, bo we wrześniu ograła Boliwię 5:1 oraz Peru 1:0. Jednakże w październiku i listopadzie w czterech meczach "Canarinhos" zdobyli tylko punkt, remisując z Wenezuelą (1:1), a następnie przegrywając kolejno z Urugwajem (0:2), Kolumbią (1:2) oraz Argentyną (0:1).

To też sprawia, że Brazylijczycy zajmują w tabeli eliminacji strefy CONMEBOL dopiero szóste miejsce, ale nie jest to wielkim problemem, gdyż przez powiększenie drużyn na MŚ, na mundial zakwalifikuje się sześć najlepszych zespołów z Ameryki Południowej, a siódma zagra w barażach. Dinizowi zdecydowanie lepiej szło w tym czasie w klubie, bo z Fluminense sięgnął on po Copa Libertadores, a następnie awansował do finału Klubowych Mistrzostw Świata, gdzie wyraźnie lepszy okazał się Manchester City (0:4).

Tyle że już latem Brazylię czeka udział w Copa America, gdzie drużynie z "Kraju Kawy" marzy się odebranie Argentynie tytułu mistrzów kontynentu. A do tego potrzeba zdecydowanie lepszej gry Brazylijczyków niż w październiku czy listopadzie.

W piłkarskiej Brazylii obecnie panuje wielki chaos. Prezes CBF Ednaldo Rodrigues był przez moment usunięty ze swojej funkcji przez Trybunał Sprawiedliwości w Rio de Janeiro, ale kilka tygodni później przywrócono go na to stanowisko, także przez wzgląd na groźby ze strony FIFA, która nie akceptuje, gdy "siły zewnętrzne" decydują o władzach i funkcjonowaniu krajowych federacji. Sam Rodrigues, wg "Globo", w piątek z kolei miał rozmawiać także z prezydentem Fluminense Mario Bittencourtem i obiecać, że choć podoba mu się praca trenera z Selecao, to nie zabierze Diniza z Fluminense i zdymisjonował tymczasowego selekcjonera.

Wciąż nie wiadomo, kto poprowadzi reprezentację Brazylii po zwolnieniu Fernando Diniza. Na pewno nie będzie to wymarzony przez Brazylijczyków Carlo Ancelotti z Realu Madryt, który przedłużył kontrakt z "Królewskimi" do czerwca 2026 roku. To właśnie w oczekiwaniu na "Carletto" Fernando Diniz miał być selekcjonerem tylko tymczasowym, a teraz władze CBF będą musiały zweryfikować swoje plany. Według "Globo" faworytem do objęcia tej funkcji jest obecnie Dorival Junior, szkoleniowiec Sao Paulo - jedenastej drużyny ostatniego sezonu brazylijskiej Serie A, ale i zdobywcy Pucharu Brazylii.