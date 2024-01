Królewski nie odpuścił Bońkowi. Czekał na to rok. "Totalny zgred"

O co poszło? 15 listopada 2022 roku dziennikarz Michał Białoński stwierdził w swoim wpisie, że źle o znajomości historii Wisły Kraków świadczą słowa Królewskiego, który powiedział, że Wisła, spadając z ekstraklasy, miała najwyższy budżet w historii.

Boniek nazwał Królewskiego trampkarzem. Teraz ten się rewanżuje

Zbigniew Boniek podał ten wpis dalej i zdecydował się dodać komentarz. "Trampkarz, chciał uczyć wszystkich nie mając żadnej wiedzy. Dołączy do grona tych, co byli, krzyczeli, uczyli wszystkich i potem szybko zniknęli" - napisał Boniek. Już wtedy prezes Wisły zdecydował się na komentarz. Stwierdził m.in. że "co do wiedzy trzeba faktycznie ją mieć - w tym jak poruszać się w tym syfie, który latami w strukturach i wśród baronów piłki hodowaliście… ale do tego wrócę".

Minął ponad rok i Jarosław Królewski faktycznie zdecydował się wrócić do tego wpisu w najnowszej rozmowie z Samuelem Szczygielskim z portalu Meczyki.pl. Prezes Wisły Kraków zrewanżował się za "trampkarza" i nazwał Bońka... "totalnym zgredem".

- Wiemy, że w Polsce jest tak, że jeśli coś raz się przegrało, to potem najlepiej zakopać się pod ziemię i nie pokazywać w świecie biznesowym czy sportowym. Taką mamy narrację. Nazywając mnie trampkarzem, pan Boniek pokazał, że jest zapisany do świata, który jest światem totalnych zgredów - powiedział Królewski.

- Generalnie rzecz biorąc, świat trochę inaczej wygląda. Często jest tak, że ludzie próbują, ponoszą porażki, idą dalej, próbują, ponoszą porażki, idą dalej i w końcu osiągają sukces. Myślę, że Polacy bardzo rzadko próbują wielu rzeczy, bo boją się stygmatyzacji, porażki czy tego, że oszacują coś w zły sposób. Elon Musk tysiące razy przekładał debiuty Tesli i nic mu się z tego powodu nie dzieje. W Polsce jak coś obsunie się o pół roku czy rok, to wołamy o pomstę do nieba. Kulturowo jako kraj musimy się pewnych rzeczy nauczyć - podsumował.

Wisła Kraków spadła z ekstraklasy w sezonie 2021/22. Nie udało jej się wrócić do ligi w pierwszym podejściu - zajęła 4. miejsce i odpadła w barażach. Obecnie również nie będzie łatwo o awans, bo ścisk w tabeli 1. ligi jest ogromny. W tym momencie Wisła Kraków zajmuje 5. pozycję, ale do liderującej Arki traci zaledwie trzy punkty. Niedawno klub zdecydował się na zmianę trenera - Wisłę w rundzie wiosennej poprowadzi Albert Rude. Tę decyzję Zbigniew Boniek również zaczepnie skomentował i też doczekał się odpowiedzi od Królewskiego.