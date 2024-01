A jednak! Reprezentant Polski wybrał, gdzie chce grać. Agent ujawnia

- Oczekuję transferu - mówił w listopadzie Karol Świderski. - Wiem jednak, że to nie będzie łatwe, (...) ale zrobię wszystko, aby tak się stało. Mam nadzieję, że Mario (agent Mariusz Piekarski - red.) też będzie działał mocno i że coś znajdziemy. Fajnie by było coś z tych lig TOP 5 (Włochy, Hiszpania), ale dla średnich klubów nie jest łatwo wydać 6-7 milionów euro - dodawał reprezentant Polski w rozmowie z portalem Meczyki.pl.

Karol Świderski może zmienić klub w drugiej połowie stycznia

Świderski w październiku zakończył klubowe granie w 2023 roku i od tamtego czasu czeka na nowy sezon w barwach Charlotte FC lub wyczekiwany transfer do Europy w trakcie obecnego zimowego okienka transferowego. W poprzednich rozgrywkach 26-latek strzelił 15 bramek i zanotował dziewięć asyst w 40 spotkaniach.

Pojawiają się przesłanki wskazujące na to, że niedługo Karola Świderskiego będzie można oglądać regularnie na Starym Kontynencie. Do transferu może dojść szybciej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. - Wokół Karola na razie jest spokojnie. Od zainteresowania do transferu jest daleka droga. Tym bardziej że Charlotte chciałoby zarobić na odejściu Karola. Pracujemy nad tym, żeby w zimowym okienku transferowym napastnik zmienił klub i trafił do Europy - powiedział TVP Sport agent zawodnika Mariusz Piekarski.

Piekarski zaznaczył, że konkretów należy spodziewać się w drugiej połowie stycznia. Podkreślał, że Świderskiego nie interesują plotki transferowe, a konkretna oferta, która pod względem finansowym zadowoli także Charlotte FC. - Spodziewałbym się większego ruchu za kilkanaście dni - dodał.

Karol Świderski jest piłkarzem Charlotte FC od stycznia 2022 roku. Przez dwa lata dla amerykańskiego klubu rozegrał 70 spotkań, w których strzelił 25 bramek i zanotował 13 asyst. Jego umowa obowiązuje do końca grudnia 2025 roku.