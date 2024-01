Wiadomo, co się dzieje z pobitym piłkarzem ekstraklasy. "Przesłuchania"

Przypomnijmy: pod koniec sierpnia doszło do przykrej sytuacji. Kewin Komar, bramkarz Puszczy Niepołomice, wylądował w szpitalu ze złamaną ręką. Pierwsza medialna wersja, której autorem był dziennikarz śledczy Szymon Jadczak, była taka, że piłkarz został brutalnie pobity przez chuliganów Wisły Kraków. Później okazało się, że najprawdopodobniej bijatyka na festynie strażackim w Wiśniczu Małym miała inne podłoże. Raczej obyczajowe, a nie kibicowskie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kołecki mocno o Fame MMA: Ja się pytam gdzie jest państwo? Gdzie jest policja?

- Nagle usłyszałem jakieś krzyki i przepychanie. Odwróciłem się i zobaczyłem, że zaszło jakieś spięcie między Frankiem (były partner dziewczyny Komara - red.) a Kewinem. Wszedłem między nich i próbowałem rozdzielić. Kewin na mnie spojrzał i bum. Od razu padłem po tym strzale - tak całe zajście na łamach "Weszło" opisywał Dominik, który został uderzony przez Komara i nabawił się poważnego urazu szczęki.

Która wersja jest prawdziwa? To postara się wyjaśnić policyjne śledztwo. Dziś na razie wiadomo tylko, że Komar wraca do treningów.

Komar ma już zdrową rękę

O aktualnej sytuacji bramkarza opowiedział na kanale Meczyki.pl Marek Bartoszek, prezes Puszczy.

- Komar wrócił do zajęć. Jest w treningu od kilku tygodni, ma za sobą badania, które wykazały, że nie ma już dolegliwości z dłonią. W poniedziałek wznawiamy treningi, będzie brał w nich udział. Najpewniej wystąpi w którymś ze sparingów. Będzie rywalizował o miejsce w składzie - powiedział Bartoszek.

- Co do pozaboiskowej sprawy, to ona się dalej toczy na etapie przesłuchiwań, ale nikt nie ma postawionych zarzutów. Kewin jest wolnym człowiekiem, który zakończył proces rehabilitacji. Nie widzę przeszkód, żeby nie mógł u nas grać - podsumował prezes.

Po 18 kolejkach Ekstraklasy Puszcza zajmuje dopiero 14. pozycję z 20 punktami na koncie. Ma dwa "oczka" przewagi nad strefą spadkową. Liderem Ekstraklasy jest Śląsk Wrocław (41 pkt).