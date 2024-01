To dlatego reprezentant Polski sensacyjnie zmienił klub

Kamil Piątkowski trafił do Salzburga z Rakowa Częstochowa w lipcu 2021 r. Wydawało się, że to milowy krok do zrobienia europejskiej kariery. Jednak ze względu na kontuzje i czasami dziwne, nielogiczne decyzje trenerów co do kadr meczowych jego kariera w Austrii nie potoczyła się zgodnie z oczekiwaniami.

Kulisy wypożyczenia Piątkowskiego do Granady

Problemem Piątkowskiego w Salzburgu była nieregularna gra. Po dobrych występach trener był w stanie posadzić go na ławce na dłużej. Swoje robiły też kontuzje, które wykluczały go na dłuższy czas. W poszukiwaniu częstszej gry udał się rok temu na wypożyczenie do belgijskiego KAA Gent. Spędził tam pół roku.

Pojawiła się możliwość odejścia latem, ale Salzburg zablokował transfer. Okazuje się, że kierunkiem była wówczas La Liga, więc piątkowe wypożyczenie do Granady to jego drugie podejście do ligi hiszpańskiej. O sytuacji opowiedział jego agent.

- Tak naprawdę to drugie podejście Kamila do ligi hiszpańskiej. Pół roku temu był tu jedną nogą. Dogadaliśmy się z Las Palmas, już mieliśmy tam polecieć, ale przez kontuzje dwóch piłkarzy Salzburga transakcja upadła, bo Austriacy w ostatnim momencie cofnęli zgodę na odejście - mówił w rozmowie z WP SportoweFakty Marcin Lewicki z agencji ProSport Manager.

Jakiś czas temu Granada zmieniła dyrektorów. Zostali nimi Matteo Tognozzi (dyrektor sportowy) i Javier Alonso (dyrektor techniczny). Pierwszy pracował w przeszłości w Juventusie w dziale skautingu, drugi był wieloletnim szefem skautingu w Atletico Madryt. Okazuje się, że obaj mieli Piątkowskiego na radarze od dłuższego czasu.

Jak opisuje Piotr Koźmiński z "SF", Tognozzi obserwował Piątkowskiego, gdy jeszcze grał dla Rakowa. Uważał, że jego profil pasuje pod styl gry Juventusu. Podobnie było w przypadku Alonso, który miał go na liście graczy do obserwowania, bo pasował mu do taktyki Diego Simeone w Atletico.

Granada będzie walczyła wiosną o utrzymanie w La Lidze. W tym momencie zajmuje przedostatnie, 19. miejsce w tabeli z dorobkiem 11 punktów. Do bezpiecznej pozycji traci pięć punktów. Biorąc pod uwagę sytuację zespołu i poparcie dyrektorów, Piątkowski może liczyć na częste występy w rundzie wiosennej.

- W tym momencie uważamy, że to win win sytuacja. Granada potrzebuje dobrego, agresywnego stopera, a Kamil regularnej gry. Jestem przekonany, że wyjdzie to wszystkim na dobre - uważa Lewicki.

Kamil Piątkowski zagrał w tym sezonie w dziesięciu meczach dla Salzburga, strzelił jednego gola. Transfermarkt wycenia go na trzy miliony euro.