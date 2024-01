Nowy rekord! Ma 26 lat i obejmie polski klub na szczeblu centralnym

Dawid Pędziałek dołączył do sztabu szkoleniowego GKS-u Jastrzębie w lipcu 2022 roku. Objął wówczas funkcję analityka oraz odpowiadał za przygotowanie motoryczne piłkarzy Grzegorza Kurdziela. Po zakończeniu sezonu 2022/23 Kurdziel odszedł jednak ze stanowiska, a jego miejsce zajął Piotr Dziewicki. Nie wytrzymał na stanowisku zbyt długo, ponieważ po ligowej porażce ze Stomilem Olsztyn (0:2) został zwolniony.

REKLAMA

Zobacz wideo Amp futbol w Kosowie. Większość zawodników straciła kończyny w wyniku konfliktu zbrojnego

Dawid Pędziałek nowym trenerem GKS-u Jastrzębie. Nowy rekord

Tuż po jego dymisji ogłoszono, że w ostatnim starciu w 2023 roku z KKS Kalisz zespół poprowadzi właśnie Pędziałek. - Spotkanie to jest dla mnie jak finał. Staram się przygotować drużynę najlepiej jak to możliwe, żeby w sobotę zgarnąć komplet punktów. Czeka nas trudne zadanie, bo zmierzymy się z wiceliderem. Skupiam się na najbliższym meczu i nie zastanawiam się, co będzie dalej i czy na dłużej zakotwiczę na tym stanowisku - powiedział w listopadzie w rozmowie z portalem Przełom.pl.

Finalnie starcie zostało przełożone w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i złym stanem boiska. Mimo to okazuje się, że zaledwie 26-letni trener i tak otrzyma szansę prowadzenia drużyny, w której część piłkarzy jest starsza od niego.

- Myślę, że w tym przypadku wiek nie ma znaczenia. Liczy się przygotowanie do zawodu i sposób myślenia. W GKS Jastrzębie pracuję od dwóch lat. Najpierw z trenerem Grzegorzem Kurdzielem, jeszcze na poziomie pierwszej ligi, a od czerwca z Piotrem Dziewickim. Doświadczenie w piłce seniorskiej już jakieś mam. Podobnie jak licencję trenerską umożliwiająca pracę na tym poziomie rozgrywkowym - przekazał szkoleniowiec, który nie tak dawno uzyskał licencję UEFA A.

Tym samym Pędziałek będzie najmłodszym szkoleniowcem na poziomie centralnym. Dotychczasowy rekordzista Przemysław Gomułka z Olimpii Elbląg ma "aż" 31 lat. Mimo młodego wieku nowy trener GKS-u może pochwalić się już sporym doświadczeniem, ponieważ pracował choćby w Śląsku Wrocław czy Cracovii, a w obecnym klubie znalazł się niejako przez... selekcjonera reprezentacji Polski.

- Gdy byłem w Cracovii na stażu u trenera Michała Probierza, złapałem dobry kontakt z jego asystentem Grzegorzem Kurdzielem. Niedługo po tym, gdy został trenerem GKS Jastrzębie, zaproponował mi współpracę w roli analityka. Miałem wtedy niespełna 23 lata - podsumował.

Po 19 kolejkach II ligi GKS zajmuje 16. miejsce w tabeli z dorobkiem 21 punktów.