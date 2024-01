To może być rewolucja w futbolu. Marciniak: "To jest dramat, co tam się dzieje"

O patologicznych i dramatycznych sytuacjach, które przeżywają sędziowie w polskich niższych ligach, opowiada serial Krzysztofa Smajka ze Sport.pl "Sędzia Wróg". W czterech odcinkach sędziowie mówią o tym, jak są poniżani, opluwani, bici i zastraszani. Doświadczają agresji słownej i fizycznej. I choć o problemie mówi się coraz głośniej, to jednak niewiele się w tej kwestii zmienia.

Marciniak skomentował rewolucyjny pomysł

- Dajmy arbitrom narzędzia, by mogli skutecznie przeciwdziałać przemocy. Dobrym rozwiązaniem byłyby kamery, jakimi posługują się np. służby mundurowe czy ratownicze - zaproponował adwokat Marcin Śmiałek na łamach "Przeglądu Sportowego". - Proszę zauważyć, że gdy np. policja jest zaopatrzona w kamery i informuje obywatela, że interwencja jest nagrywana, ma to efekt studzący emocje. Obie strony starają się zachowywać jak najspokojniej, mając świadomość, że w razie wątpliwości każde zachowanie może zostać odtworzone i ocenione - dodał Śmiałek. I zasugerował, że obecność kamer podniosłaby poziom komunikacji między sędzią a zawodnikami.

Gdyby faktycznie udało się wprowadzić te kamery, to byłaby rewolucja w kwestii sędziowania, największa od czasu wprowadzenia VAR-u, który pomaga rozwiązać wiele stykowych i kluczowych sytuacji. Kamery w strojach sędziowskich mogłyby zmniejszyć poziom agresji słownej czy fizycznej wobec arbitrów.

Zdaniem Szymona Marciniaka, jednego z najlepszych sędziów na świecie, to byłoby pomocne rozwiązanie. On sam jest przerażony tym, co się dzieje na boiskach w klasach okręgowych. Młodzi sędziowie próbują zdobyć doświadczenie, inni prowadzą mecze hobbystycznie, ale trudno im realizować pasję przy przemocy psychicznej i fizycznej na meczach, której doświadczają ze strony zawodników i lokalnych kibiców.

- To jest dramat, co tam się dzieje. Tam jest naprawdę mega niebezpiecznie. Przemoc, zniewagi, groźby i nawet pogróżki śmiertelne to bardzo smutna rzeczywistość, to jest inny świat niż Ekstraklasa czy mecze międzynarodowe. Takie kamery z pewnością byłyby dla sędziów niższych lig dużą i ważną pomocą - powiedział Marciniak w rozmowie z TVP Sport.

Zdaniem najlepszego polskiego sędziego piłkarskiego kamery w strojach mogłyby nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo obecnie pracujących arbitrów, ale też zainteresować większą liczbę młodszych kandydatów, którzy ze świadomością większej nietykalności na boisku, chętniej braliby udział w kursach i potem sędziowali spotkania.

- Brakuje nam sędziów w całej Polsce, bo nikt nie chce za sto złotych jechać na mecz, żeby słuchać, że jest ch***m i że ktoś po meczu chce mu wp******ić. Wprowadzenie kamer pomogłoby skończyć z chamstwem i bandytyzmem w piłce nożnej - stwierdził Marciniak.

- Na widok kamery [piłkarz] odpuści, powstrzyma się, ugryzie w język, bo nie będzie chciał dostarczać dowodu, który potem byłby użyty przeciwko niemu. Jestem za kamerami, bo wreszcie byłby spokój. Kamery złagodzą obyczaje - dodał.