Media: Powrót Karima Benzemy do Europy coraz bliżej. Ale to będzie hit

Po wygaśnięciu kontraktu z Realem Madryt Karim Benzema przeniósł się na początku lipca do saudyjskiego Al-Ittihad. Błyskawicznie stał się bohaterem kibiców i kluczowym graczem całej ligi. Początkowe "zauroczenie" nie trwało jednak zbyt długo, ponieważ po zaledwie pół roku piłkarz ma coraz większe problemy w zespole. Jak się okazuje, może nawet przedwcześnie opuścić Bliski Wschód.

Karim Benzema zostanie bohaterem sensacyjnego transferu? Olympique Lyon chce jego powrotu

Po ostatniej ligowej porażce z odwiecznym rywalem Al-Nassr (2:5) spadła na niego ogromna krytyka, wskutek czego usunął profil na Instagramie. Ponadto fani wymyślili mu krzywdzący pseudonim, wymownie nawiązując do jego nazwiska. Benzema nie wytrzymał i "uciekł" z Arabii Saudyjskiej, choć inaczej uważa jego otoczenie. Rzekomo otrzymał on zgodę na wyjazd z Dżuddy z powodu poważnej kontuzji stopy.

To nie zmienia faktu, że coraz więcej w mediach pojawia się plotek odnośnie do jego potencjalnego odejścia. Niegdyś jego agent i przyjaciel Karim Djaziri przyznał, że napastnik rozważa powrót do Olympique Lyon i zakończenie tam piłkarskiej kariery. Teraz temat powraca, a nowe informacje przedstawił portal todofichajes.com. Jego zdaniem władze Lyonu wiedzą, że Benzema nie czuje się dobrze w nowym otoczeniu, dlatego niebawem będą starały się go sprowadzić do macierzystej drużyny. Miałby zostać "przywódcą" nowego projektu, który rozpocznie się od przyszłego sezonu.

Olympique Lyon fatalnie rozpoczęło obecny sezon. Po zaledwie czterech kolejkach z funkcją trenera pożegnał się Laurent Blanc, a niedługo później zwolniony został również jego następca Fabio Grosso. Tymczasowy trener Pierre Sage miał "ugasić pożar" przed przybyciem nowego szkoleniowca, ale radzi sobie bardzo dobrze. Po dwóch porażkach z rzędu jego drużyna zaczęła wreszcie grać na miarę oczekiwań i wydostała się już ze strefy spadkowej.

Po 17 kolejkach Lyon ma na koncie 16 punktów i zajmuje 15. miejsce w tabeli, mając dwa punkty przewagi nad zagrożonymi spadkiem pozycjami. Najbliższy ligowy mecz rozegra 14 stycznia z Le Havre, natomiast w niedzielę zmierzy się w Pucharze Francji z IV-ligowym Pontarlier.