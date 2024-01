Lewandowski podjął decyzję. Wszystko jest już jasne. Ujawnili wybór Polaka

Obrończynią tytułu z ubiegłego roku jest właśnie Świątek, która wyprzedziła wówczas Bartosza Zmarzlika oraz Roberta Lewandowskiego. Trudno sobie jednak wyobrazić, aby kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnej ponownie znalazł się na podium plebiscytu. Paweł Fajdek uważa nawet, że nie powinien on znaleźć się w gronie nominowanych. - Naprawdę nie rozumiem, co on robi na liście. (...) Żenujące, serio! - powiedział w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem ze Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Bartosz Kwolek po zwycięstwie nad Zaksą: W końcówkach mieli troszeczkę więcej błędów

Robert Lewandowski wskazał faworytów do wygrania plebiscytu na "Sportowca Roku"

Poza Lewandowskim wśród nominowanych są m.in. Iga Świątek, Hubert Hurkacz (oboje tenis), Dawid Kubacki, Piotr Żyła (skoki narciarskie) czy lekkoatleci Ewa Swoboda, Wojciech Nowicki oraz Natalia Kaczmarek. Jednym z faworytów do zwycięstwa jest również triumfator plebiscytu z 2019 roku żużlowiec Bartosz Zmarzlik.

"Przegląd Sportowy" postanowił zapytać napastnika FC Barcelony o jego kandydatów do wygrania tego trofeum. Biorąc pod uwagę jego typy, to widać, że bacznie śledzi on poczynania polskich sportowców, którzy osiągają sukcesy na arenie międzynarodowej. Na pierwszym miejscu umieścił liderkę rankingu WTA Igę Świątek, na drugim właśnie Zmarzlika, natomiast na trzecim mistrza Europy oraz zwycięzcę Ligi Narodów z reprezentacją Polski w siatkówce Aleksandra Śliwkę.

Kandydaci do zwycięstwa w plebiscycie "Sportowca Roku" wg Roberta Lewandowskiego:

1. Iga Świątek

2. Bartosz Zmarzlik

3. Aleksander Śliwka

Nieco inną trójkę wybrała za to Świątek, ponieważ według niej na największe wyróżnienie zasługuje Śliwka. Drugą lokatę powinna zająć za to srebrna medalistka igrzysk europejskich oraz MŚ w Budapeszcie w biegu na 400 metrów Natalia Kaczmarek, a trzecią Robert Lewandowski.

89. edycja plebiscytu "Przeglądu Sportowego" na najlepszego sportowca 2023 roku odbędzie się w sobotę 6 stycznia podczas Gali Mistrzów Sportu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to triumfatora poznamy ok. godziny 23:00.

Pełna lista nominowanych: