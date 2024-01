Polski klub na skraju upadku. Dramat 100-tysięcznego miasta

Gwardia Koszalin znalazła się na skraju upadku. Jeszcze we wrześniu pisaliśmy na Sport.pl, że polski IV-ligowiec mógł się pochwalić najlepszym bilansem w Polsce. Po sześciu kolejkach miał na koncie komplet punktów i bilans bramkowy rzędu 38:1. Mimo to doszło do katastrofy. Dla ponad 100-tysięcznego Koszalina to prawdziwy dramat.

Wielkie plany Gwardii Koszalin. Nagle wszystko się posypało

Na przełomie roku 2022 i 2023 do zarządu Gwardii dołączył Adrian Dowhun, który stał się też jej głównym sponsorem. To on miał odpowiadać za transfery, jakie wówczas dokonał klub, o czym mówił trener klubu Robert Kościelniak na antenie Radia Koszalin. Do drużyny dołączyło kilku poważnych graczy w tym Michał Masłowski - zawodnik z doświadczeniem z ekstraklasy, grający niegdyś w Legii Warszawa, Piaście Gliwice, a nawet trzykrotnie w reprezentacji Polski.

W poprzednim sezonie Gwardii nie udało się awansować. Zajęła czwarte miejsce w IV lidze zachodniopomorskiej. W tym miało być już inaczej. Drużyna faktycznie spisywała się dobrze i na ten moment zajmuje drugie miejsce w tabeli, ale tylko dwa punkty za Wybrzeżem Rewalskim Rewal. W planach Gwardii była także budowa nowego stadionu. Obecny z lat 70. pomieści raptem 1300 osób, a jego stan mocno odstrasza. Powstał nawet projekt budowy obiektu na osiem tys. miejsc za 200 mln zł. Dziś plany te wyglądają jak kiepski żart.

Gwardia Koszalin przeszarżowała. Finansowa ruina. "Klub zaczął oferować pięciocyfrowe kwoty"

Klub jest w opłakanym stanie, jeśli chodzi o finanse, o czym poinformował w portalu X dobrze zorientowany w zachodniopomorskim futbolu Norbert Skórzewski. - Ireneusz Kościelniak nie będzie dłużej trenerem. Zrezygnował z powodów finansowych. Klub nie wznowi treningów 8 stycznia, tak jak pierwotnie planowano. Część zawodników rozmawia z innymi zespołami. Kolejni, jak np. Michał Masłowski, wstrzymują się z decyzją co do swojej przyszłości - napisał.

Okazuje się, że Gwardia, która już wcześniej miała długi, od 2023 r. prowadziła się bardzo rozrzutnie. Efekt jest taki, że zalega piłkarzom pensje za ostatnie cztery miesiące. A te trzeba liczyć w setkach tysięcy złotych. - Klub, który rok temu, grając w czwartej lidze, zaczął oferować pięciocyfrowe kwoty w kontraktach, a rozmowy z rezerwowymi zaczynały się od 4-5 tysięcy, obecnie może mieć znacznie więcej problemów niż walka o awans z Rewalem i Bałtykiem - podsumował Skórzewski.

Najbliższe tygodnie mogą być dla klubu decydujące. Ewentualny upadek będzie dla miasta istnym dramatem. Liczący ponad 105 tys. mieszkańców Koszalin na piłkarskiej mapie Polski już teraz nie za bardzo się liczy. Poza Gwardią najlepszym zespołem z tego miasta jest Bałtyk, który również występuje na poziomie IV ligi.