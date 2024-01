Oto najdroższy piłkarz świata. Kosmiczna kwota. Mbappe może być w szoku

Najdroższy piłkarz świata - takiego miana nie powstydziłby się chyba żaden zawodnik. W coraz bardziej skomercjalizowanym świecie piłki nożnej to właśnie pieniądze najbardziej rozpalają wyobraźnię kibiców. Z jednej strony tego typu tytuł należy się Neymarowi. To właśnie za niego faktycznie zapłacono najwięcej, bo aż 222 mln euro. Z drugiej strony sport nie znosi próżni i dziś za Brazylijczyka takich pieniędzy by nie dał.

Wyliczyli, który piłkarz jest wart najwięcej. Kosmiczna kwota

Co rusz pojawiają się za to przeróżne wyliczenia, które na bieżąco podają wartości rynkowe poszczególnych graczy. Tego typu zestawieniem podzieliła się właśnie grupa CIES Football Observatory. W czwartek opublikowała na swojej stronie internetowej listę stu najdroższych piłkarzy świata. Jak możemy przeczytać, wyliczeń dokonano dzięki specjalnemu modelowi statystycznemu. Powstał on na bazie ponad 6 tys. transakcji, jakich dokonano w ostatnim czasie na rynku piłkarskim. Dzięki niemu da się oszacować, ile pieniędzy są w stanie wyłożyć kluby za piłkarza o konkretnych cechach. Pod uwagę brano pełne wartości wykupu, łącznie z wszelkimi bonusami czy klauzulami. Co z tego wszystkiego wynikło?

Zdaniem CIES najdroższym piłkarzem świata jest aktualnie Jude Bellingham. Latem tego roku Real Madryt zapłacił na 20-letniego Anglika Borussii Dortmund aż 103 mln euro. Przez pół roku pomocnik zrobił oszałamiające wrażenie. W 17 meczach zdobył 13 bramek i zaliczył dwie asysty i wyrósł na niekwestionowanego lidera drużyny. Ile więc trzeba dać za niego teraz? Bagatela 267,5 mln euro.

Oto najdrożsi piłkarze świata. Co z Lewandowskim i Zielińskim?

To jednak nie koniec astronomicznie wysokich sum. Poza Bellinghamem aż czterech graczy przekroczyło wartość rekordowego transferu Neymara. Drugie miejsce w tym zestawieniu zajął Erling Haaland (Manchester City) z kwotą 251,2 mln euro. Dwa kolejne zajmują koledzy Anglika z Realu Madryt Vinicius Junior i Rodrygo, za których trzeba dać odpowiednio 250,3 mln oraz 247,9 mln. Czołową piątkę zamyka Bukayo Sako (Arsenal), który wart jest 223 mln.

Zaskakująco nisko na tej liście znalazł się Kylian Mbappe. Francuz, który w opinii wielu spokojnie mógłby rywalizować z Bellinghamem o pierwsze miejsce, był dopiero 21. z kwotą 106,3 mln. W omawianej setce zabrakło za to miejsca dla reprezentantów Polski. Próżno szukać w niej nawet Roberta Lewandowskiego czy Piotra Zielińskiego.

Pierwsza 20 najdroższych piłkarzy świata wg CIES: