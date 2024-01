Niezwykłe święta! Znana piłkarka oświadczyła się partnerce

Andrea Staskova w tym momencie uchodzi za najzdolniejszą piłkarkę w Czechach. Grająca w ataku 23-latka od 2018 r. występuje w seniorskiej reprezentacji Czech. Od ponad czterech lat robi wielką zagraniczną karierę w czołowych europejskich klubach. W kraju zaś zgrania najważniejsze wyróżnienia indywidualne. Koniec 2023 roku będzie w jej życiu z pewnością niezapomniany. I wcale nie chodzi o piłkę nożną.

Wielka chwila w życiu znanej piłkarki. Oświadczyła się tuż pod wieżą Eiffla. Posypały się gratulacje

Piłkarka zaraz po Świętach Bożego Narodzenia udała się na wycieczkę do Paryża. A tam 27 grudnia u stóp wieży Eiffla oświadczyła się swojej partnerce Terezie Bendovej. Fotografią tamtej wyjątkowej chwili podzieliła się na Instagramie. - Powiedziała: tak - napisała krótko.

Na wpis zareagowało wiele znanych osobistości. Gratulacje Staskovej złożyli m.in. miss Czech Natalie Kocendova, brazylijska piłkarka Maria Alves czy Jakub Jankto - reprezentant Czech, który w lutym poprzedniego roku zadziwił świat sportu, ujawniając, że jest homoseksualistą.

Napastniczka jest w związku ze swoją narzeczoną już od pewnego czasu, ale publicznie przyznała się do tego dopiero jesienią ubiegłego roku. - Nie jestem dobrą pisarką, ale los dał mi najlepszą osobę, jaką mogłam sobie wymarzyć w życiu. Muszę przyznać, że sprawia mi ogromną radość. Każdego dnia! - napisała we wrześniu na Instagramie. Później regularnie wrzucała wspólne zdjęcia, na których panie czule się przytulały i całowały.

Andrea Staskova pochodzi z miejscowości Znajomo. Jest wychowanką tamtejszego klubu. Szybko trafiła jednak do Sparty Praga, gdzie dwukrotnie zdobyła tytuł mistrzyni Czech i została królową strzelców rodzimej ligi. Następnie rozpoczęła międzynarodową karierę. Grała w Juventusie oraz Atletico Madryt, a latem tego roku trafiła do AC Milanu, z którym związała się kontraktem do 2026 r.