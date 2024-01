Koszmarna sytuacja reprezentanta Polski. Najczarniejszy scenariusz

Bartłomiej Drągowski z pewnością nie tak wyobrażał sobie ostatnie lata kariery. Po transferze z Jagiellonii Białystok do Fiorentiny nie był w stanie przebić się do podstawowego składu. Władze klubu podjęły zatem decyzję o wypożyczeniu go do Empoli i był to strzał "w dziesiątkę". Po zaledwie pół roku Drągowski powrócił do zespołu z Florencji i stał się jego podstawowym bramkarzem przez kolejne dwa sezony. Od początku rozgrywek 2021/22 rozpoczął się jednak jego ogromny zjazd. Już w pierwszej kolejce Serie A został wyrzucony z boiska, a następnie doznał kontuzji mięśnia. Okazji nie przepuścił doświadczony Pietro Terracciano, który "wygryzł" go ze składu.

Reprezentant Polski przeniósł się zatem do Spezii. I choć na początku wszystko wyglądało bardzo dobrze, to ostatecznie jego zespół spadł do Serie B. Mimo dużych spekulacji bramkarz pozostał w klubie, ale ostatnie miesiące w jego wykonaniu są koszmarne. Nie dość, że popełniał sporo błędów, to ostatnio zastąpił go nawet rezerwowy Jeroen Zoet.

Spezia podjęła decyzję ws. Drągowskiego. Znalazła nawet następcę Polaka

Nie tak dawno Jakub Seweryn ze Sport.pl informował, że 26-latek nie akceptuje takiej sytuacji, dlatego wie, że musi odejść. Tuttomercatoweb podał, że zainteresowane nim są rzekomo dwa kluby Championship Hull City oraz Leeds United.

Dodatkowo okazuje się, że władze Spezii są już niejako pogodzone z jego odejściem. Według Calciospezia.it zaczęły nawet poszukiwania potencjalnego następcy Polaka i mają na oku godnego kandydata. Jest nim rezerwowy bramkarz II-ligowego Pisa SC Leonardo Loria. Kontrakt 24-latka wygasa z końcem czerwca 2024 roku, dlatego sprowadzenie go nie byłoby zapewne zbyt dużym wyzwaniem.

Portal zaznaczył również, że Drągowski chciałby dołączyć do klubu z mocnej ligi, aby powalczyć o miejsce w reprezentacji Polski. "Jego sprzedaż odciążyłaby firmową kasę ze względu na wysokie zarobki. Polak chciałby także znaleźć drużynę, w której będzie mógł grać stale, aby powalczyć o powołanie na kolejne mistrzostwa Europy zaplanowane na lato" - napisano.

Po 19 kolejkach Serie B Spezia zajmuje dopiero 19. miejsce w tabeli z dorobkiem 17 punktów i znajduje się w strefie spadkowej. Poza Drągowskim jej zawodnikami są również Arkadiusz Reca, Oskar Lachowicz oraz Szymon Żurkowski, który w ostatnim czasie wzbudził zainteresowanie Empoli.