Rywale Polaków mają nowego selekcjonera. Jednak nie wzięli Papszuna

Reprezentacja Czech w 2023 roku dwukrotnie rywalizowała z Polską. Na własnym obiekcie pokonała 3:1 kadrę prowadzoną wówczas przez Fernando Santosa. W Warszawie zagrała już przeciwko Michałowi Probierzowi. Padł remis 1:1. Po zakończonych eliminacjach i awansie na turniej z drużyną narodową pożegnał się dotychczasowy trener Jaroslav Silhavy.

Oto nowy selekcjoner Czechów. Ostatecznie nie postawili na Papszuna

62-latek prowadził reprezentację przez ostatnie pięć lat. Jego odejście było więc sporą zmianą. Natychmiastowo ruszyła giełda trenerskich nazwisk, które mogłyby objąć schedę po Silhavy'm. Wśród nich znalazło się nazwisko pozostającego bez pracy byłego trenera Rakowa Częstochowa Marka Papszuna.

Jiri Fejgl, dziennikarz "Blesku" pisał wówczas: Mój typ to Marek Papszun. Chcemy Trpisovsky'ego, ale nie możemy go mieć. Dlaczego więc nie sięgnąć po Papszuna, który jest jego polskim odpowiednikiem? Jest wolny, ale problemem mogłyby być finanse.

Ostatecznie podjęto decyzję, że reprezentację - po raz drugi w karierze - obejmie Ivan Hasek. W czwartek poinformowano o tym opinię publiczną.

- Uważam, że prowadzenie czeskiej drużyny narodowej jest moim szczytem jako trenera. To dla mnie wielki zaszczyt. Zrobię wszystko, aby reprezentacja narodowa odniosła sukces nie tylko na przyszłorocznych mistrzostwach Europy, ale oczywiście także w kwalifikacjach do mistrzostw świata. Chęć dostania się na mistrzostwa świata w roli trenera jest czymś, co będzie mnie teraz napędzało do przodu – powiedział nowy selekcjoner cytowany przez oficjalną stronę czeskiej federacji.

Hasek ostatnio pracował w reprezentacji... Libanu. W Czechach nie jest jednak postacią anonimową. W latach 1999-2001 prowadził Spartę Praga. W 2009 roku w pięciu meczach, także w starciu z Polską, tymczasowo poprowadził czeską kadrę. Będzie więc to dla niego drugie podejście do swojej drużyny narodowej.

Czesi po raz ósmy z rzędu, po rozpadzie Czechosłowacji, pojadą na mistrzostwa Europy. Ich najlepszym wynikiem jest wicemistrzostwo z 1996 roku. Na turnieju w Niemczech w grupie G zagrają z Portugalią, Turcją i zwycięzcą barażowej ścieżki C. Będzie to ktoś z grona Grecja, Kazachstan, Luksemburg lub Gruzja.